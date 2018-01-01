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"Боится мыться": почему Хизер Локлир попала в психбольницу

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Американскую актрису Хизер Локлир на днях забрали в психиатрическую больницу: стало известно, почему.
Хизер Локлир попала в психбольницу: названа причина
Хизер Локлир попала в психбольницу: названа причина
Getty Images

Звезда популярного сериала 90-х “Район Мелроуз“ Хизер Локлир была госпитализирована из-за серьезного психологического заболевания.

Об этом передает Daily Mail.

По словам людей из окружения Хизер, в последнее время она ведет себя неадекватно. К примеру, женщина боится мыться, поскольку утверждает, что домработница подлила ей в мыло и шампунь отраву. На этом странности не заканчиваются: актриса разговаривает разными голосами, при этом далеко не всегда сама понимая, что именно говорит.

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Кроме того, близкие Локлир утверждают, что у нее клептомания. Об этом свидетельствуют найденные в отельном номере, где проживает актриса, вещи (одежда, обувь) с бирками. 

Но самым страшным является то, что периодически Хизер угрожает совершить самоубийство. Это очень пугает близких актрисы.

В последнее время имя Хизер Локлир все чаще появляется в прессе в связи со скандалами. Так, в июне ее арестовали из-за нападения на полицейского и парамедика. Сразу же после ареста звезду забрали в больницу - причиной называли передозировку наркотиками.

Напомним, культовый американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Первые фото со свадьбы смотрите здесь.

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Теги: Хизер Локлир, новости, шоу-биз
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