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Вдова Хита Леджера родила второго ребенка - СМИ

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Звезда "Венома" Мишель Уильямс стала мамой во второй раз.
Вдова Хита Леджера родила второго ребенка - СМИ
Вдова Хита Леджера родила второго ребенка - СМИ
Getty Images

Известная голливудская актриса Мишель Уильямс (Энн Вейинг в супергеройском фильме “Веном“) во второй раз стала мамой.

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Как пишут западные СМИ, звезда подарила ребенка режиссеру Тома Кайла, за которого тайно вышла замуж в начале этого года. Пол малыша и дату родов новоиспеченные родители пока не сообщают.

Отметим, что для 42-летнего Кайла этот ребенок стал первенцем. А у 39-летней Уильямс есть 14-летняя дочь Матильда Роуз от отношений с актером Хитом Леджером.

Напомним, ранее звезда фильма “Свингеры“ Анна Саливанчук объявила о беременности.

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Теги: Мишель Уильямс, Том Кайл
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Источник: ivona)bigmir.net

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