Слушай музыкальную новинку от певицы IVONA.

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Певица IVONA выпустила новый клип под названием “Запуская в небо“. Съёмки клипа проходили в Доминиканской республике на Острове Саона и на горе Редонда. Видео получилось ярким, летним, танцевальным, а красота пейзажей и колорит страны создали незабываемую атмосферу.

“Любовь как PLACEBO – убивает страх и дарит людям радость и счастье!“, – говорит певица о главном посыле видеоклипа.

Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо" Пресс-служба

“Текст песни мне написала Ира Эйфория, автор текстов для MBAND, Софии Ротару, Лолиты, Наташи Королевой... А вообще, “Placebo“ – это первоночальное название песни. Любовь вдохновляет и окрыляет - непередаваемый эффект! А когда я увидела в Доминикане небесные качели, сразу решила, что песня будет называться “Запуская в небо“ и мой новый клип я сниму именно в этом прекрасном и колоритном месте!“ - дополняет артистка.

Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо" Пресс-служба

Что получилось в итоге, можно увидеть, просмотрев новый клип певица IVONA “Запуская в небо“, представленный для просмотра ниже.

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