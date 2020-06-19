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Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо"

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Слушай музыкальную новинку от певицы IVONA.
Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо"
Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо"
Пресс-служба

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Певица IVONA выпустила новый клип под названием “Запуская в небо“. Съёмки клипа проходили в Доминиканской республике на Острове Саона и на горе Редонда. Видео получилось ярким, летним, танцевальным, а красота пейзажей и колорит страны создали незабываемую атмосферу. 

“Любовь как PLACEBO – убивает страх и дарит людям радость и счастье!“, – говорит певица о главном посыле видеоклипа.

Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит
Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо"
Пресс-служба

“Текст песни мне написала Ира Эйфория, автор текстов для MBAND, Софии Ротару, Лолиты, Наташи Королевой... А вообще, “Placebo“ – это первоночальное название песни. Любовь вдохновляет и окрыляет - непередаваемый эффект! А когда я увидела в Доминикане небесные качели, сразу решила, что песня будет называться “Запуская в небо“ и мой новый клип я сниму именно в этом прекрасном и колоритном месте!“ - дополняет артистка.

Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит
Певица IVONA презентовала клип на свой летний хит "Запуская в небо"
Пресс-служба

Что получилось в итоге, можно увидеть, просмотрев новый клип певица IVONA “Запуская в небо“, представленный для просмотра ниже. 

Ранее жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе.

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Теги: ivona
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Источник: Ivona bigmir)net

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гость  (аноним)  19.06.2020, 16:22
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