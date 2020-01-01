"Я тобі не мамка": Жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе

Супруга лидера группы Dzidzio Михаила Хомы, украинская певица Ярослава Хома (SLAVIA) удивила фанов новой видеоработой. Артистка выпустила провокационный клип на трек “Я тобі не мамка“.

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Премьера нового ролика состоялась в пятницу, 19 июня, на официальном ютуб-канале SLAVIA. В клипе певица появилась в ярких образах - в красном платье и в белом купальнике с массивными золотыми украшениями.

“Іноді ми, жінки, стаємо такими мамками для своїх чоловіків, проявляємо надмірну опіку, розчиняємося в чоловіках, забуваючи про власні мрії і бажання. Мабуть, у кожної з нас були такі історії, як в моїй пісні. Коли все дістає, жінка розуміє, що має нарешті бути собою, говорити про те, що відчуває і не боятися проявляти свої емоції, розвивати свій талант, реалізувати себе. Ми нікому нічого не зобов’язані, ми зобов’язані тільки самі перед собою - бути красивими і щасливими. Треба слідкувати за собою, а не за чоловіками. Якщо ми хочемо щось змінити, то треба починати з себе, наповнюватися новими знаннями, через які відбувається трансформація свідомості, тоді зміниться і світ навколо, і чоловік, і навіть близькі та рідні нам люди“, - прокомментировала новый трек SLAVIA.