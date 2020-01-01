Певица подчеркнула в треке легкость и важность женщин .

Все, что нужно, ты найдешь в себе: TAYANNA раскрыла секрет женской силы в новой песне Пресс-служба

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Певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек «Жіноча сила». Презентация состоялась сегодня на официальном YouTube-канале артистки и на всех цифровых площадках.

Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее,- комментирует TAYANNA.

Все, что нужно, ты найдешь в себе: TAYANNA раскрыла секрет женской силы в новой песне Пресс-служба

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“Жіноча сила“ - открывающий сингл из будущего EP, который задает настроение всей пластинке. Автором слов и музыки выступила сама певица, а саунд-продюсером - Виталий Телезин.

Все, что нужно, ты найдешь в себе: TAYANNA раскрыла секрет женской силы в новой песне Пресс-служба

Мы имеем пронзительное музыкальное высказывание талантливой современной женщины, которая успевает видеть и переломлять мир вокруг, отдавать и получать любовь, мечтать. Новое путешествие по реке света и музыки от TAYANNA нас ждет.

Хэштег #Жіночасила уже заполняет социальные сети и предвещает стать новым летним музыкальным вдохновением для прекрасной половины человечества.На своей странице продюсер певицы Алан Бадоев отметил:



Предзаказ EP «Жіноча сила» уже доступен в Apple Music.

Ранее мы писали, что TAYANNA взбудоражила Сеть в откровенном наряде.

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