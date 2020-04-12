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DZIDZIO исполнил “Молитву за Украину” с симфоническим оркестром

Комментариев: 1
Видео появилось на YouTube-странице певца.
DZIDZIO исполнил “Молитву за Украину” с симфоническим оркестром
DZIDZIO исполнил “Молитву за Украину” с симфоническим оркестром
Instagram

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DZIDZIO, он же Михаил Хома, вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины представил “Духовный Гимн Украины“. Премьера композиции состоялась 11 апреля в YouTube.

Известно, что работа над песней проходила в киевском Доме звукозаписи. Это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов. 

Режиссером видео стал Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали столичную достопримечательность - Софиевский собор.

Ранее Дзидзьо показал архивное фото из детского сада.

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Теги: DZIDZIO, певец, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.04.2020, 14:11
Оценка:  0
гость
DZIDZIO, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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