DZIDZIO исполнил “Молитву за Украину” с симфоническим оркестром
Видео появилось на YouTube-странице певца.
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DZIDZIO, он же Михаил Хома, вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины представил “Духовный Гимн Украины“. Премьера композиции состоялась 11 апреля в YouTube.
Известно, что работа над песней проходила в киевском Доме звукозаписи. Это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов.
Режиссером видео стал Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали столичную достопримечательность - Софиевский собор.
Ранее Дзидзьо показал архивное фото из детского сада.
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