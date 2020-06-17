В Великобритании умер знаменитый уличный кот по кличке Боб

Животное стало звездой серии книг и фильма.

В Лондоне в возрасте 14 лет умер легендарный уличный кот по кличке Боб. Об этом сообщается на официальной странице книжной серии, героем которой являлся Боб.

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По словам хазяина кота, музыканта и писателя Джеймса Боуэна, животное ушло из жизни в понедельник, 15 июня. Мужчина нашел Боба в подъезде весной 2007 года и отнес его к ветеринару. Позже забрал его к себе домой, пока не найдется хозяин.

Боб получил имя в честь одного из персонажей сериала “Твин Пикс“. Музыкант Боуэн часто брал животное с собой на выступления и вскоре их “дуэт“ стал популярным.

В 2012 году вышла первая книга о Боуэне и Бобе. Затем была создана целая серия под названием “Уличный кот по кличке Боб“. А в 2016 году вышел фильм с таким же названием.

Умер знаменитый уличный кот по кличке Боб скриншот

Ранее сообщалось, что умер актер Михаил Кокшенов.

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