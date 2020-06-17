Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Великобритании умер знаменитый уличный кот по кличке Боб

Комментариев: 2
Животное стало звездой серии книг и фильма.
В Великобритании умер знаменитый уличный кот по кличке Боб
В Великобритании умер знаменитый уличный кот по кличке Боб
facebook.com/StreetCatBob

В Лондоне в возрасте 14 лет умер легендарный уличный кот по кличке Боб. Об этом сообщается на официальной странице книжной серии, героем которой являлся Боб.

Читай также: “Ушастое пополнение“: Артист “Квартала“ Казанин показал фото с женой и сыном

По словам хазяина кота, музыканта и писателя Джеймса Боуэна, животное ушло из жизни в понедельник, 15 июня. Мужчина нашел Боба в подъезде весной 2007 года и отнес его к ветеринару. Позже забрал его к себе домой, пока не найдется хозяин.

Боб получил имя в честь одного из персонажей сериала “Твин Пикс“. Музыкант Боуэн часто брал животное с собой на выступления и вскоре их “дуэт“ стал популярным. 

В 2012 году вышла первая книга о Боуэне и Бобе. Затем была создана целая серия под названием “Уличный кот по кличке Боб“. А в 2016 году вышел фильм  с таким же названием.

Умер знаменитый уличный кот по кличке Боб
Умер знаменитый уличный кот по кличке Боб
скриншот

Ранее сообщалось, что умер актер Михаил Кокшенов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: фильм, Британия, животные, книга, кот, домашние животные, умер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.06.2020, 13:29
Оценка:  +1
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас, и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
гость  (аноним)  17.06.2020, 13:28
Оценка:  0
гость
Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

ПУТЫН, ВВЯДИ ВАЙСКАААААААААА!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь