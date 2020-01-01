"Ушастое пополнение": Артист "Квартала" Казанин показал фото с женой и сыном
Степан Казанин с семьей показали нового домашнего любимца .
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Актер студии “Квартал 95“ Степан Казанин очаровал Сеть свежим фото с семьей. На станице “Квартала“ в Инстаграм опубликовали снимок, на котором Казанин с женой и 9-летним сыном. Степан держит на руках собаку, вся семья радостно улыбается.
Такое милое ушастое пополнение в семье Казаниних🐶, - написали под фото.
Фолловеры похвалили фото и даже обыграли подпись к снимку, пошутив в комментариях:
Не такой уж и ушастый сын 😂👍, - пошутили в Сети.
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