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"Ушастое пополнение": Артист "Квартала" Казанин показал фото с женой и сыном

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Степан Казанин с семьей показали нового домашнего любимца .

"Ушастое пополнение": Артист "Квартала" Казанин показал фото с женой и сыном
instagram.com/kazaninstepurik

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Актер студии “Квартал 95“ Степан Казанин очаровал Сеть свежим фото с семьей. На станице “Квартала“ в Инстаграм опубликовали снимок, на котором Казанин с женой и 9-летним сыном. Степан держит на руках собаку, вся семья радостно улыбается.

Такое милое ушастое пополнение в семье Казаниних🐶, - написали под фото.

"Ушастое пополнение": Артист "Квартала" Казанин показал фото с женой и сыном
instagram.com/kvartal95official

Фолловеры похвалили фото и даже обыграли подпись к снимку, пошутив в комментариях:


Не такой уж и ушастый сын 😂👍, - пошутили в Сети.
 

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Теги: Степан Казанин, семьи звезд, Квартал
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Источник: IVONA)bigmir.net

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