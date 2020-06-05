Артис ушел из жизни в возрасте 83 лет.

В России умер известный актер и режиссер Михаил Кокшенов. 83-летний артист ушел из жизни 4 июня в лечебном центре в Подмосковье.

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Первой о смерти звезды фильма “Спортлото-82“ сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Позже информацию подтвердила жена Михаила, Наталья Лепехина.

Умер актер Михаил Кокшенов Скриншот

Причина смерти пока не сообщается. Однако, многие российские СМИ утверждают, что актер попал в больницу с подозрением на COVID-19. Также отмечается, что осенью 2017 года Кокшенов перенес инсульт.

Кокшенов наиболее известен по ролям в фильмах “Спортлото-82“, “Самая обаятельная и привлекательная“, “Женя, Женечка, Катюша“, “На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди“.

Ранее сообщалось, что умер актер из фильма “Американский пирог“ Фред Уиллард.

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