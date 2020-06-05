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Умер актер Михаил Кокшенов

Комментариев: 3
Артис ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Умер актер Михаил Кокшенов
Умер актер Михаил Кокшенов
Скриншот из видео

В России умер известный актер и режиссер Михаил Кокшенов. 83-летний артист ушел из жизни 4 июня в лечебном центре в Подмосковье. 

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Первой о смерти звезды фильма “Спортлото-82“ сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Позже информацию подтвердила жена Михаила, Наталья Лепехина.

Умер актер Михаил Кокшенов
Умер актер Михаил Кокшенов
Скриншот

Причина смерти пока не сообщается. Однако, многие российские СМИ утверждают, что актер попал в больницу с подозрением на COVID-19. Также отмечается, что осенью 2017 года Кокшенов перенес инсульт. 

Кокшенов наиболее известен по ролям в фильмах “Спортлото-82“, “Самая обаятельная и привлекательная“, “Женя, Женечка, Катюша“, “На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди“. 

Ранее сообщалось, что умер актер из фильма “Американский пирог“ Фред Уиллард.

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Теги: умер, Михаил Кокшенов
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.06.2020, 18:31
Оценка:  0
гость
НАМ, БАНДЕРО-ФАШИСТАМ, НАСРАТЬ НА ТО, ЧТО ТАМ НА ЕПАНОМ КАЦАПСТАНЕ!!!
НАСРАТЬ НА ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ, НАСРАТЬ НА СОВКОВЫХ КУМИРОВ
УКРАИНА ПОСЛАЛА НАКУЙ КАЦАПСКИХ ЕБЛОИДОВ
oca  (аноним)  05.06.2020, 18:24
Оценка:  0
oca
Светлая память! Классный был актер.
pусский  (аноним)  05.06.2020, 18:09
Оценка:  -2
pусский
Пердеть иль не пердеть, вот в чём вопрос!
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