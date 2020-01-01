Ушел из жизни актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

Он ушел из жизни в возрасте 52 лет.

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Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скончался в США. Звезде фильма «Запретная зона» было 52 года, сообщает портал TMZ.

Так, тело актера обнаружили 22 апреля в его собственном доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Перед этим он в течение нескольких дней не выходил на связь, поэтому семья вызвала полицию по его адресу.

По предварительной информации, актер скончался не от коронавируса. Никаких следов насильственной смерти также обнаружено не было. В то же время точная причина пока неизвестна. Семья мужчины утверждает, что он был в хорошей форме и не жаловался на здоровье.

Дмитрий Дьяченко снялся в фильмах «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», комедии «Напряги извилины».

Ранее сообщалось, что умер известный иллюстратор Джин Дейч.

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