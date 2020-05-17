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Умер актер из фильма "Американский пирог" Фред Уиллард

Комментариев: 2
Ему было 86 лет.
Умер американский актер Фред Уиллард
Умер американский актер Фред Уиллард
Скриншот из сериала "Друзья"

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В США умер комедийный актер Фред Уиллард, сыгравший в фильмах “Американский пирог: Свадьба“ и “Свадебный переполох“. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что Фред Уиллард умер 15 мая “по естественным причинам“. На момент смерти актеру было 86 лет.

Уиллард также известен по ролям в таких фильмах, как “Нервы на пределе“, “Третий акт“, “В ожидании Гаффмана“ и “Победители шоу“, а также сериалах “Друзья“ и “Касл“.

Он четыре раза был номинирован на телевизионную премию “Эмми“ за роли в сериалах “Американская семейка“ и “Все любят Рэймонда“. Кроме того, Уиллард был награжден статуэтками American Comedy Award и BSFC Award.

Ранее мы писали, что Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллера.

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Теги: актер, умер, Фред Уиллард
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.05.2020, 13:42
Оценка:  0
гость
Пёрнул дед так что сердца клапан оторвало, и сбой в ритме работы сердца произошёл.
гость  (аноним)  17.05.2020, 13:40
Оценка:  0
гость
Ссылаясь на американский пирог в случае сыгравших в нём актёров это мама Стифлера, папа еврея и остальные "студенты". Остольные там вообще незапомнились. А этот пердун умер наверное от мощного пердежа , в 86 нельзя со всей душой издавать звук.
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