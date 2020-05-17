Умер актер из фильма "Американский пирог" Фред Уиллард

Ему было 86 лет.

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В США умер комедийный актер Фред Уиллард, сыгравший в фильмах “Американский пирог: Свадьба“ и “Свадебный переполох“. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Известно, что Фред Уиллард умер 15 мая “по естественным причинам“. На момент смерти актеру было 86 лет.



Уиллард также известен по ролям в таких фильмах, как “Нервы на пределе“, “Третий акт“, “В ожидании Гаффмана“ и “Победители шоу“, а также сериалах “Друзья“ и “Касл“.



Он четыре раза был номинирован на телевизионную премию “Эмми“ за роли в сериалах “Американская семейка“ и “Все любят Рэймонда“. Кроме того, Уиллард был награжден статуэтками American Comedy Award и BSFC Award.

Ранее мы писали, что Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллера.

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