Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"
Читай также: Наталья Могилевская выпустила мини-фильм о любви на карантине
Киноакадемия США объявила, что в 2021 году правила выбора номинантов в категории “Лучший фильм“ будут изменены. Теперь их число будет фиксированным: ровно десять. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.
Отметим, что до новых поправок количество фильмов в данной категории могло быть значительно меньше.
Основной целью решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.
Напомним, что ранее Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии “Оскар“ из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент вручение статуэток запланировано на 28 февраля 2021 года.
Ранее мы писали, что “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил