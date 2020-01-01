Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"

Церемония награждения запланирована на 28 февраля 2021 года.

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Киноакадемия США объявила, что в 2021 году правила выбора номинантов в категории “Лучший фильм“ будут изменены. Теперь их число будет фиксированным: ровно десять. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Отметим, что до новых поправок количество фильмов в данной категории могло быть значительно меньше.

Основной целью решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Напомним, что ранее Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии “Оскар“ из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент вручение статуэток запланировано на 28 февраля 2021 года.

Ранее мы писали, что “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.

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