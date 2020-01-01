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"Оскар" и "Золотой глобус" изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19

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К отбору на кинопремии допустят картины, которые не показывали в кинотеатрах.
"Оскар" и "Золотой глобус" изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19
"Оскар" и "Золотой глобус" изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19
Getty Images

Организаторам “Оскара 2021“ пришлось изменить правила премии из-за коронавируса. Впервые к отбору фильмов-номинантов допустят киноленты, которые вышли в прокат только в онлайн-режиме и не были показаны в кинотеатрах. Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств от 28 апреля.

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Отмечается, что фильмы, выход которых состоялся на стриминговой или VOD-платформе смогут претендовать на “Оскар 2021“ как в основных, так и в специальных номинациях. Создатели картин должны предоставить членам киноакадемии копию фильма на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня его выхода онлайн.

Вслед за “Оскаром“ правила отбора фильмов изменил и “Золотой глобус“. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Ранее все члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) должны были посетить официальные показы картин-претендентов в кинозале в Лос-Анджелесе.

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А теперь создатели фильмов могут только предоставить HFPA ссылку на просмотр фильма онлайн или копию на DVD-диске для удаленного просмотра. Новые правила действуют только для кинолент, презентации которых были запланированы в период с 15 марта и до открытия кинотеатров в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что американская киноакадемия объявила даты проведения “Оскара“ на три года.

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Теги: Оскар 2021, Золотой глобус 2021
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Источник: Ivona bigmir)net

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