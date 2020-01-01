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Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов

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Певица выпустила клип об интровертах на карантине .

Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов
Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов
Пресс-служба

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) не устает баловать поклонников своим оригинальным творчеством, используя не только насущные темы, но и интересные новые формы.

Так, сегодня, 12 июня, Яна презентовала лирик-видео на новый англоязычный сингл #CHEWING (в переводе - чавканье). Ролик снят в стилистике популярных в Корее и США мукбангов - видео, где блогеры едят перед камерой, часто - даже издавая чавкающие звуки.

Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов
Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов
пресс-служба

В центре сюжета #CHEWING - типичный интроверт, который, оказавшись в самоизоляции, продолжает себя вести так же, как до нее.

По сюжету, героиня ролика (собственно сама Jerry Heil) находясь в своей небольшой квартире, не только постоянно что-то жует, но и звонит в Сети незнакомцам, чтобы посмотреть на их реакцию.

Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов
Забавно и ярко: Jerry Heil сняла клип в формате корейских мукбангов
Пресс-служба

Так, девушка появляется перед пользователями Сети то в халате и с защитной маской на все лицо, стараясь при этом есть из мисочки, а то и в платье Викторианской эпохи, подкармливая бананом увесистого кролика. Для связи она использует выдуманный сайт lone.com (lone-одиночество).

На карантине мне было настолько весело в компании самой себя, что я поняла! Для интроверта на карантине почти ничего не меняется! Потому что наш мир - интернет: тикток, инстаграм, ютюб, википедия наконец: laughing:
Немножко треп, немножко хип-хопа, попу! Отпусти свою кукушечка на свободу и танцуй! - прокомментировала работу Яна.

К слову, в ролике есть пасхалка - за основу песни #CHEWING певица и композитор взяла измененную мелодию из к минорной прелюдии и фуги И.С. Баха.

Трек уже доступен для скачивания на всех цифровых площадках.

Ранее мы писали, что Яна Шамаева повеселила Сеть карантинным видео. 

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Теги: Jerry Heil, карантин
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Источник: IVONA)bigmir.net

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