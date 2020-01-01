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Александр Рыбак презентовал автобиографичный сингл "Позади"

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Александр Рыбак представил новую песню и пригласил фанатов принять участие в съемках клипа.
Александр Рыбак презентовал автобиографичный сингл "Позади"
Александр Рыбак презентовал автобиографичный сингл "Позади"
Пресс-служба

Этим летом общество всколыхнуло откровенное признание норвежского певца и скрипача Александра Рыбака. Музыкант признался, что был зависим от снотворного и антидепрессантов в течение 11 лет и сейчас проходит курс реабилитации. 

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Как признался победитель “Евровидения“, частью лечения для него стало творчество. Музыкант выпустил две песни в разных стилях – “Give Me Rain“ и “My Whole World“. 

Александр Рыбак презентовал автобиографичный сингл
Александр Рыбак презентовал автобиографичный сингл "Позади"
Пресс-служба

Сейчас артист презентует русскоязычный сингл “Позади“. По словам Александра, “Позади“ – песня об исцелении психического расстройства. Работа над этой песней помогла преодолеть беспокойство и боль, которые возникают из-за отказа от сна. Теперь артист делится этой песней с людьми по всему миру и вдохновляет их на борьбу со своими внутренними демонами. 

“Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. “Позади“ – это песня о борьбе с темнотой. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны).

Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет“, – откровенно рассказал Александр. Песня “Позади“уже доступна на всех музыкальных платформах. 

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Кроме того, Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню “Позади“ (“Give Me Rain“ – английская версия сингла).

“Мне нужны ваши видео! После 5-и часовых съёмок видео под ледяным дождем я понял, что по-прежнему не умею танцевать. Поэтому, чтобы закончить работу над новым клипом, нам понадобится ваша помощь. Если хотите попасть в клип, пришлите нам видео, где вы танцуете под дождем под мою песню. Настроение должно быть не слишком наивное, т.к. эта песня о борьбе с вашими демонами. Чем более художественное видео будет, тем больше шансов, что вы попадете в официальную версию. Видео можно прислать на почту givemerainvideo@gmail.com, разрешение: 1080p h264.

P.S. Важно! Берегите себя под дождем (я не смогу привезти Вам витамины, если вы заболеете)“, – призвал Александр поклонников принять участие в своем новом музыкальном видео.

Ранее Победитель “Евровидения 2009“ рассказал, как проводит карантин в Норвегии.

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Теги: Александр Рыбак
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Источник: Ivona bigmir)net

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