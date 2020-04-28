"Когда маме неважно, что ты певица": Jerry Heil взорвала Сеть карантинным видео
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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil), которая в 2019 году получила награду журнала Viva как “открытие года“, а в 2020 участвовала в нацотборе на международный песенный конкурс Евровидение, развеселила Сеть карантинным роликом.
В Инстаграм и Tiktok артистка добавила видео, в котором показала, как помогает родителям по хозяйству в частном доме под Киевом. В начале ролика Jerry Heil продемонстрировала свои “опасения“, как будет скучать в карантине: в кадре Яна с аккуратной прической попивает чай и делает йогу. А вот во второй части ролика девушка показала “реальность“: артистка с растрепанными волосами метет улицу и носит воду из колодца.
Скучаете дома? # АГАЩАС
P.S. Вы тоже заметили, как стали крепостными Тиктока? - написала артистка.
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Фолловеры отметили, что их повеселил ролик и добавили забавные коммментарии:
- Вийдеш заиіж, народиш діток, повір нудно не буде жодної хвилини
- Еееее, Jerry Heil тоже ходит с грязной бошкой в селе!😍😃
- Коли мамке на***рать що ти певіца года😂😂😂
- Я ни разу не заходила в ТикТок. Да, да, такие как я существуют.
- Тик-ток завладел мною именно на карантине ! 🙈
- Оооохохо як життєвооо😍🔥
- Клаааас😍Дуже життєво
- Ти така клааасна😍♥️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских покорила Сеть новым карантинным видео со “стриптизом“.
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