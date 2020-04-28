Яна Шамаева показала, как помогает родителям по хозяйству .

"Когда маме неважно, что ты певица": Jerry Heil взорвала Сеть карантинным видео instagram.com/thejerryheil

Читай также: Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом

Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil), которая в 2019 году получила награду журнала Viva как “открытие года“, а в 2020 участвовала в нацотборе на международный песенный конкурс Евровидение, развеселила Сеть карантинным роликом.

В Инстаграм и Tiktok артистка добавила видео, в котором показала, как помогает родителям по хозяйству в частном доме под Киевом. В начале ролика Jerry Heil продемонстрировала свои “опасения“, как будет скучать в карантине: в кадре Яна с аккуратной прической попивает чай и делает йогу. А вот во второй части ролика девушка показала “реальность“: артистка с растрепанными волосами метет улицу и носит воду из колодца.

Скучаете дома? # АГАЩАС

P.S. Вы тоже заметили, как стали крепостными Тиктока? - написала артистка.

Читай также: “Дуэтом лучше“: Дантес и Jerry Heil поразили Сеть чувственным исполнением

Фолловеры отметили, что их повеселил ролик и добавили забавные коммментарии:

Вийдеш заиіж, народиш діток, повір нудно не буде жодної хвилини

Еееее, Jerry Heil тоже ходит с грязной бошкой в селе!😍😃

Коли мамке на***рать що ти певіца года😂😂😂

Я ни разу не заходила в ТикТок. Да, да, такие как я существуют.

Тик-ток завладел мною именно на карантине ! 🙈

Оооохохо як життєвооо😍🔥

Клаааас😍Дуже життєво

Ти така клааасна😍♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских покорила Сеть новым карантинным видео со “стриптизом“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.