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MONATIK и Вера Брежнева записали совместный хит "ВЕЧЕРиНОЧКА" - видео

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MONATIK и Вера Брежнева записали совместный хит "ВЕЧЕРиНОЧКА" - видео
MONATIK и Вера Брежнева записали совместный хит "ВЕЧЕРиНОЧКА" - видео
instagram.com/monatik_official

Известные украинские артисты Дмитрий Монатик (MONATIK) и Вера Брежнева порадовали поклонников совместным летним хитом. Дуэт выпустил трек под названием “ВЕЧЕРиНОЧКА“.

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Премьера песни и видеоклипа состоялась в четверг, 11 июня, на официальном ютуб-канале MONATIK. Над видео работала режиссер Таню Муиньо. Отметим, что композиция вошла в новый альбом Брежневой “V“, релиз которого также состоялся 11 июня. 

“Мы приглашаем Вас на вечериночку нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью , днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы - это каждым мигом наслаждение! Мы Не настаиваем, но предлагаем! Давайте просто отдохнём, ну хоть на пять минут, от ожидания будущего, которого совсем не знаем... И да! Теперь понятно окончательно, хотя на это подозрения были ранее. Вера в любовь спасает мир! А давайте с нами! @ververa, как же я рад вновь создавать с тобой хорошее настроение, прекрасные эмоции и танцы!“, - прокомментировал выход трека MONATIK в Инстаграм.

Напомним, ранее Вера Брежнева покорила Сеть пляжным фото своей мамы.

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Теги: MONATIK, Вера Брежнева
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Источник: Ivona bigmir)net

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