Alyosha умилила Сеть роликом с участием маленьких сыновей

Певица готовится стать мамой в третий раз.

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Маленькие сыновья певицы Alyosha и Тараса Тополи покорили Сеть своими вокальными данными. Накануне звездная мама выложила в Instagram видео, где 7-летний Роман спел несколько строк из песни “Намалюй мені ніч“ самостоятельно, а 3-летний Макар вместе со звездной мамой.

Таким оригинальным способом артистка почтила память гениального композитора Мирослава Скорика.

Мы должны знать, чтить и гордиться нашими людьми и их невероятным творчеством. Мирослав Скорик – гениальный музыкант, который будет жить вечно в произведениях, которые любят и которыми восхищаются люди во всем мире! Спасибо за огромный вклад в украинскую душу, - написала артистка в посте.

Напомним, что ранее Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка.

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