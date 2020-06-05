Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alyosha умилила Сеть роликом с участием маленьких сыновей

Комментариев: 0
Певица готовится стать мамой в третий раз.
Alyosha умилила Сеть роликом с участием маленьких сыновей
Alyosha умилила Сеть роликом с участием маленьких сыновей
instagram.com/alyoshasinger

Читай также: Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе

Маленькие сыновья певицы Alyosha и Тараса Тополи покорили Сеть своими вокальными данными. Накануне звездная мама выложила в Instagram видео, где 7-летний Роман спел несколько строк из песни “Намалюй мені ніч“ самостоятельно, а 3-летний Макар вместе со звездной мамой.

Таким оригинальным способом артистка почтила память гениального композитора Мирослава Скорика.

Мы должны знать, чтить и гордиться нашими людьми и их невероятным творчеством. Мирослав Скорик – гениальный музыкант, который будет жить вечно в произведениях, которые любят и которыми восхищаются люди во всем мире! Спасибо за огромный вклад в украинскую душу, - написала артистка в посте.

Напомним, что ранее Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Alyosha, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь