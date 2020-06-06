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Ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол

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Еще один ребенок знаменитостей страдает от гендерной дисфории.
Ребенок Анджелины Джоли и Бреда Питта хочет сменить пол
Ребенок Анджелины Джоли и Бреда Питта хочет сменить пол
Скриншот YouTube

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Как известно, дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 14-летняя Шайло, планирует сменить пол. Девочка с детства любит носить мужскую одежду, а со временем начала называть Джоном.

Длительное время Шайло принимает гормональные препараты и впоследствии намерена пойти на операцию по смене пола. Но недавно стало известно, что еще один ребенок знаменитостей хочет сменить пол.

Согласно информации портала Blind Gossip, вскоре после того, как Питт и Джоли наконец пришли к соглашению по поводу опеки над детьми, актриса сообщила экс-супругу, что еще одно из их детей страдает от гендерной дисфории.

При этом, инсайдеры не уточняют, о ком конкретно идет речь. Поклонники подозревают, что это может быть Вивьен, ведь ее замечали неоднократно в одежде унисекс.

Ранее мы писали, что у Брэда Питта появилась новая возлюбленная.

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Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, дети звезд
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Комментариев (1)
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Ярый  (аноним)  06.06.2020, 17:01
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Ярый
Усыновили и родили дебилов, блин!
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