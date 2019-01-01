День рождения Анджелины Джоли: ТОП-20 лучших образов голливудской звезды

Сегодня актрисе Анджелине Джоли исполняется 44 года.

Сегодня, 4 июня празднует свой 44-й день рождения известная голливудская актриса Анджелина Джоли.

Читай также: У Анджелины Джоли проявились признаки паралича лица - названы причины

Будущая кинозвезда дебютировала в кино в 1982 году в фильме “В поисках выхода“, где снимались также ее родители. Всемирную известность актриса приобрела после главной роли в фильмах “Лара Крофт: Расхитительница гробниц“ и “Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни“.

На сегодняшний день артистка появилась в более чем сорока кинолентах. Также она пробовала себя в роли сценариста и режиссера. А в 2001 году Анджелина стала послом доброй воли ООН.

Джоли является обладательницей премии “Оскар“, трех премий “Золотой глобус“ и двух “Премий Гильдии киноактеров США“.

Читай также: Анджелина Джоли разругалась с Селин Дион - названа причина

В честь дня рождения Анджелины Джоли наша редакция Ivona подготовила подборку 20 самых лучших образов актрисы.

Ранее мы писали, что Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.