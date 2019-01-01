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День рождения Анджелины Джоли: ТОП-20 лучших образов голливудской звезды

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Сегодня актрисе Анджелине Джоли исполняется 44 года.
День рождения Анджелины Джоли: ТОП-20 лучших образов голливудской звезды
День рождения Анджелины Джоли: ТОП-20 лучших образов голливудской звезды
Getty Images

Сегодня, 4 июня празднует свой 44-й день рождения известная голливудская актриса Анджелина Джоли.

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Будущая кинозвезда дебютировала в кино в 1982 году в фильме “В поисках выхода“, где снимались также ее родители. Всемирную известность актриса приобрела после главной роли  в фильмах “Лара Крофт: Расхитительница гробниц“ и “Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни“.

На сегодняшний день артистка появилась в более чем сорока кинолентах. Также она пробовала себя в роли сценариста и режиссера. А в 2001 году Анджелина стала послом доброй воли ООН.

Джоли является обладательницей премии “Оскар“, трех премий “Золотой глобус“ и двух “Премий Гильдии киноактеров США“.

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В честь дня рождения Анджелины Джоли наша редакция Ivona подготовила подборку 20 самых лучших образов актрисы.

Ранее мы писали, что Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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Теги: Анджелина Джоли, день рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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