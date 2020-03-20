Секс-символу приписали роман с актрисой Алией Шокат.

У Брэда Питта новая пассия и она само очарование - СМИ instagram.com/bradpitt.ir

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Западные СМИ уже несколько дней пестрят заголовками о новом романе голливудского секс-символа 56-летнего Брэда Питта с американской актрисой - и это не его экс-супруга Дженнифер Энистон.

Поговаривают, что самый желанный мужчина 2000-х завел отношения с очаровательной звездой сериала “Задержка в развитии“ 30-летней Алией Шокат. Об этом также сообщает WomanEL.

В прошлый уикенд парочку будто бы видели на выставке в Лос-Анджелесе, а после за романтическим ужином в ресторане.

Кстати, поговаривают, что еще в сентябре 2019 Брэд с Алией вместе ходили в театр и уехали оттуда в одном авто.

К слову, западные СМИ поговорили с инсайдерами из окружения звезд, которые уверяют, что Алия стала очень близкой женщиной для актера.

Он действительно влюблен в нее. Но не хочет торопить события. Вы не представляете, сколько времени они проводят вместе!, — рассказал инсайдер изданию The U.S. Sun.

У Брэда Питта новая пассия и она само очарование - СМИ instagram.com/bradpitt.ir

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Посмотрим, действительно ли речь идет о романе, а не, скажем, о дружбе. .

Ранее мы писали, что Брэд Питт снялся в сексуальных образах для глянца.

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