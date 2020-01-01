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Поп-звезда Бритни Спирс впервые за 4 года презентовала новый трек - видео

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Американская певица выпустила песню "Mood Ring".
Поп-звезда Бритни Спирс впервые за 4 года презентовала новый трек - видео
Поп-звезда Бритни Спирс впервые за 4 года презентовала новый трек - видео
Скриншот

Всемирно известная поп-исполнительница, обладательница премии “Грэмми“ Бритни Спирс впервые после долгой творческой паузы порадовала фанов новой композицией.

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На своем официальном ютуб-канале звезда опубликовала трек под названием “Mood Ring“. Певица отметила, что песня была записана еще в 2016 году и вошла в альбом “Glory“. Однако, хит был доступен только на территории Японии. Теперь же “Mood Ring“ могут услышать поклонники со всего мира.

Напомним, ранее Бритни Спирс призналась, почему в школе считала себя гадким утенком.

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Теги: Бритни Спирс
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Источник: ivona)bigmir.net

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