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Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен: Кто возглавил рейтинг

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Узнайте, дебютный трек какого артиста покорил весь мир.
Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен: Кто возглавил рейтинг
Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен: Кто возглавил рейтинг
Getty Images

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Известная американская исполнительница, обладательница “Грэмми“ Бритни Спирс похвасталась новым достижением. Ее хит 1998 года “Baby One More Time“ возглавил ТОП-100 лучших дебютных синглов всех времен. Рейтинг составил популярное издание Rolling Stone. Отличной новостью звезда поделилась в своем Twitter-аккаунте.

“Номер один 😱 ?? !!? Спасибо Rolling Stone.... какая честь 💋💋💋 !!!!!!“, - написала Бритни.

Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен
Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен
Скриншот

Отметим, что кроме композиции Спирс в первую десятку вошли такие популярные хиты:

  • “I Want You Back“, Jackson 5
  • “Anarchy in the U.K.“, Sex Pistols
  • “Sucker M.C.’s/It’s Like That“, Run DMC
  • “Maybellene“ Чак Берри
  • “Radio Free Europe“, R.E.M.
  • “Good Times Bad Times“, Led Zeppelin
  • “That’s All Right“, Элвис Пресли
  • “Blitzkrieg Bop“, Ramones
  • “Hand in Glove“, Smiths

Ранее Бритни Спирс призналась, почему в школе считала себя гадким утенком.

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Теги: рейтинг, Бритни Спирс
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Источник: Ivona bigmir)net

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