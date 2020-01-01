Узнайте, дебютный трек какого артиста покорил весь мир.

Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен: Кто возглавил рейтинг Getty Images

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Известная американская исполнительница, обладательница “Грэмми“ Бритни Спирс похвасталась новым достижением. Ее хит 1998 года “Baby One More Time“ возглавил ТОП-100 лучших дебютных синглов всех времен. Рейтинг составил популярное издание Rolling Stone. Отличной новостью звезда поделилась в своем Twitter-аккаунте.

“Номер один 😱 ?? !!? Спасибо Rolling Stone.... какая честь 💋💋💋 !!!!!!“, - написала Бритни.

Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен Скриншот

Отметим, что кроме композиции Спирс в первую десятку вошли такие популярные хиты:

“I Want You Back“, Jackson 5

“Anarchy in the U.K.“, Sex Pistols

“Sucker M.C.’s/It’s Like That“, Run DMC

“Maybellene“ Чак Берри

“Radio Free Europe“, R.E.M.

“Good Times Bad Times“, Led Zeppelin

“That’s All Right“, Элвис Пресли

“Blitzkrieg Bop“, Ramones

“Hand in Glove“, Smiths

Ранее Бритни Спирс призналась, почему в школе считала себя гадким утенком.

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