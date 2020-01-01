Названы самые лучшие дебютные синглы всех времен: Кто возглавил рейтинг
Узнайте, дебютный трек какого артиста покорил весь мир.
Читай также: Названы 10 самых популярных песен десятилетия
Известная американская исполнительница, обладательница “Грэмми“ Бритни Спирс похвасталась новым достижением. Ее хит 1998 года “Baby One More Time“ возглавил ТОП-100 лучших дебютных синглов всех времен. Рейтинг составил популярное издание Rolling Stone. Отличной новостью звезда поделилась в своем Twitter-аккаунте.
“Номер один 😱 ?? !!? Спасибо Rolling Stone.... какая честь 💋💋💋 !!!!!!“, - написала Бритни.
Отметим, что кроме композиции Спирс в первую десятку вошли такие популярные хиты:
- “I Want You Back“, Jackson 5
- “Anarchy in the U.K.“, Sex Pistols
- “Sucker M.C.’s/It’s Like That“, Run DMC
- “Maybellene“ Чак Берри
- “Radio Free Europe“, R.E.M.
- “Good Times Bad Times“, Led Zeppelin
- “That’s All Right“, Элвис Пресли
- “Blitzkrieg Bop“, Ramones
- “Hand in Glove“, Smiths
Ранее Бритни Спирс призналась, почему в школе считала себя гадким утенком.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил