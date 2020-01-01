Певица рассказала, почему решила вернуться к челке.

Всемирно известная американская исполнительница, обладательница престижной премии “Грэмми“ Бритни Спирс заявила, что в детстве комплексовала по поводу своей внешности.

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На своей странице в Инстаграм артистка рассказала, что в третьем классе отказалась от челки. Будущая звезда считала, что челку могут себе позволить только участницы конкурсов красоты. А себя Бритни не могла назвать красивой. Спирс призналась, что считала себя гадким утенком из-за плохих зубов.

“Я знаю, мне нужна челка😜😜 !!!!! Кто бы мог подумать, что от челки ты будешь выглядеть моложе?!?! Я перестала ее носить в 3-м классе, и я помню, как будто это было вчера ... это было настолько большое дело, открыть мой лоб .... только милые люди на юге могли сделать это, и я никогда не чувствовала себя достаточно привлекательной, чтобы справиться с этим. Все участницы конкурсов красоты делали челку, но я никогда не чувствовала, что конкурсы красоты были моим делом… У меня были плохие зубы и я чувствовала себя гадким утенком. Я встретилась с модельным агентством, но я была недостаточно хороша, поэтому я пошла домой и сказала: “Может быть, я могу быть как старшие девушки и открыть свой лоб“!!!! Я сделала, и это выглядело оооочень плохо, но я думала, что я была великолепна🤣 !!!! Я думаю, я знала, что это не выглядело хорошо, но я сделала это, потому что я думала, что это сделает меня крутой... и с тех пор у меня это почти так было !!!! Люди выбирают разные способы защитить себя ... когда я делаю челку, я чувствую себя защищенной ... почти как в третьем классе ⭐️💖🌸 !!!“, - поделилась знаменитость.

Бритни Спирс призналась, почему в школе считала себя гадким утенком Скриншот

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс нецензурно поздравила маму-именинницу.

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