Названы 10 самых популярных песен десятилетия

Узнайте, какая композиция возглавила рейтинг.

Компания PPL, занимающаяся лицензированием, и BBC Radio 2 составили рейтинг самых популярных композиций 2010-х годов в Великобритании. Об этом пишет BBC.

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Так, на первой строчке ТОПа оказалась песня известного музыканта Фарелла Уильямса “Happy“. Этот хит чаще всего звучал на телевидении и радио за последние 10 лет.

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Второе место в рейтинге заняла певица Адель с композицией “Rolling In The Deep“. Отметим, что благодаря этой песни артистка получила три награды “Грэмми“.

В тройку лидеров также вошла песня “Moves Like Jagger“ группы Maroon 5 и Кристины Агилеры.

Еще в ТОП-10 самых популярных песен десятилетия вошли:

4. Daft Punk - Get Lucky

5. Джастин Тимберлейк - Can't Stop The Feeling!

6. Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

7. Бруно Марс - Uptown Funk

8. One Republic - Counting Stars

9. Ло Грин - Forget You Си Ло Грина

10. Kings Of Leon - Sex On Fire

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира.

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