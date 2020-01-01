Названы 10 самых популярных песен десятилетия
Компания PPL, занимающаяся лицензированием, и BBC Radio 2 составили рейтинг самых популярных композиций 2010-х годов в Великобритании. Об этом пишет BBC.
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Так, на первой строчке ТОПа оказалась песня известного музыканта Фарелла Уильямса “Happy“. Этот хит чаще всего звучал на телевидении и радио за последние 10 лет.
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Второе место в рейтинге заняла певица Адель с композицией “Rolling In The Deep“. Отметим, что благодаря этой песни артистка получила три награды “Грэмми“.
В тройку лидеров также вошла песня “Moves Like Jagger“ группы Maroon 5 и Кристины Агилеры.
Еще в ТОП-10 самых популярных песен десятилетия вошли:
- 4. Daft Punk - Get Lucky
- 5. Джастин Тимберлейк - Can't Stop The Feeling!
- 6. Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
- 7. Бруно Марс - Uptown Funk
- 8. One Republic - Counting Stars
- 9. Ло Грин - Forget You Си Ло Грина
- 10. Kings Of Leon - Sex On Fire
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