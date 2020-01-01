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Названы 10 самых популярных песен десятилетия

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Узнайте, какая композиция возглавила рейтинг.
Названы 10 самых популярных песен десятилетия
Названы 10 самых популярных песен десятилетия
GettyImages

Компания PPL, занимающаяся лицензированием, и  BBC Radio 2 составили рейтинг самых популярных композиций 2010-х годов в Великобритании. Об этом пишет BBC.

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Так, на первой строчке ТОПа оказалась песня известного музыканта Фарелла Уильямса “Happy“. Этот хит чаще всего звучал на телевидении и радио за последние 10 лет.

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Второе место в рейтинге заняла певица Адель с композицией “Rolling In The Deep“. Отметим, что благодаря этой песни артистка получила три награды “Грэмми“.

В тройку лидеров также вошла песня “Moves Like Jagger“ группы Maroon 5 и Кристины Агилеры. 

Еще в ТОП-10 самых популярных песен десятилетия вошли:

  • 4. Daft Punk - Get Lucky
  • 5. Джастин Тимберлейк - Can't Stop The Feeling!
  • 6. Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
  • 7. Бруно Марс - Uptown Funk
  • 8. One Republic - Counting Stars
  • 9. Ло Грин - Forget You Си Ло Грина
  • 10. Kings Of Leon - Sex On Fire

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира.

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Теги: самая популярная песня, рейтинг, Фаррел Уильямс
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Источник: Ivona bigmir)net

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