Никита Вакулюк рассказал, почему не делится секретами лично жизни

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Украинский актер Никита Вакулюк пользуется большой популярностью после выхода сериала “Школа“ – особенно, среди девушек. Поэтому совсем неудивительно, что к его личной жизни у поклонниц Никиты такое пристальное внимание. Ранее актер рассказывал о том, что у него есть девушка, которую зовут Анастасия. Но вскоре Никита перестал комментировать какие-либо моменты своей личной жизни. Почему так случилось актер рассказал ведущей шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Иванне Онуфрийчук.

“На самом деле, я, наверное, не был готов к той популярности, которая на меня обрушилась. Поэтому вначале я решил, что буду все рассказывать и не буду ничего скрывать. Но спустя какое-то время я столкнулся с тем, что это стало мне приносить проблемы. После этого я понял тех известных личностей, которые в интервью не хотят касаться вопросов личной жизни. Я не хочу сейчас в это углубляться, но хочу сказать, что пока я не женат. И пока на этом все. Одно могу сказать: в моей личной жизни, к сожалению, нет стабильности. Но мне бы ее хотелось“, – поделился актер.