Никита Вакулюк рассказал о любви фанатов, собственном бизнесе и личной жизни

Читай интервью звезді сериала "Школа" Никиты Вакулюка.

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Никита Вакулюк – известный украинский актер и модель. До начала актерской карьеры он успел поработать в магазине компьютерной техники, рекламном агентстве, а также разнорабочим на стройке и курьером. В гостях у Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал о жизни до актерства и тем, чем живет сейчас.

Микито, ти в свій час відвідував Індію та цікавився індуїзмом та йогою. Звідки в тебе така любов до цієї країни?

Трудно сказать, все это исходит изнутри. Я давно понял, что Индия – это загадочная и волшебная страна, в которой все не как у нас. Когда я туда приехал, то убедился в этом на 100% – это совершенно другое измерение, другой мир. Попав туда, ты заново начинаешь учиться жить и коммуницировать с людьми. В Индии другие ценности, другие приоритеты у людей – это действительно крутой опыт.

Ти давно там був?

Два года назад я вернулся из Индии. Я прожил там полгода. Для меня это было словно прожить отдельную жизнь.

Як відбулося в тебе саме перезавантаження, що змінилося?

Это были изменения в работе, личной жизни, я переехал жить в другое место. Изменилось просто все!

Наскільки збільшилася твоя аудиторія після зйомок у серіалі «Школа»?

Практически с одного до ста процентов. У меня в Instagram было меньше двух тысяч подписчиков, а сейчас больше 150 тысяч.

Ти постійно з ними контактуєш – відповідаєш на коментарі?

Я, к сожалению, или счастью, не уделяю этому внимание столько, сколько остальные блогеры. Для меня важно в жизни заниматься вещами, которые не связаны с социальными сетями. Но когда я публикую посты и мне пишут комментарии, то я стараюсь максимально отвечать и взаимодействовать с аудиторией.

Никита Вакулюк Пресс-служба

Як часто тебе впізнають на вулицях?

Каждый день. В сравнении с другими городами: чем дальше от столицы, тем больше меня узнают.

Тобі це ще не набридло?

Не надоело, но иногда это немного мешает. Пару месяцев назад, когда я в первый раз был в Ужгороде, была ситуация. Я приезжаю в центр города и понимаю, что на меня со всех сторон начинают бежать поклонники сериала «Школа». Все так рады меня видеть, хотят сделать со мной фото. А я понимаю, что в таких условиях не смогу просто погулять. Моя прогулка тогда превратилась в какую-то нескончаемую фотосессию.

Зараз не намагаєшся тікати від фанатів – одягати окуляри або кепку?

Если я хочу побыть наедине со своими мыслями – приходится.

Ти зіграв би роль в еротичному фільмі?

Думаю, да – почему нет? У меня ведь были небольшие эротические роли. Для меня это привычно.

А щось відвертіше?

Нужно обсуждать с режиссером. Я думаю, обо всем можно договориться.

До акторства ти пробував себе у різних сферах діяльності – у якій з них вдалося досягти успіху?

Самый большой успех на сегодняшний день пришел ко мне в роли актера. До этого я достаточно успешно работал в IT-сфере, когда-то даже был учредителем диджитал-агентства. Но это продлилось недолго. Я понял, что это не приносит мне счастье и удовольствие. Именно поэтому я закончил этим заниматься и ушел в творчество.

В одному зі своїх інтерв’ю ти казав, що плануєш відкрити власний бізнес. Що саме ти мав на увазі?

Мне сейчас стал очень интересен музыкальный шоу-бизнес. Пока не хочу раскрывать все карты, но, надеюсь, в скором будущем смогу все представить.

На даний момент в тебе є дівчина, її звати Анастасія. Чи зараз щось змінилося?

На самом деле, я, наверное, не был готов к той популярности, которая на меня обрушилась. Поэтому в начале я решил, что буду все рассказывать и не буду ничего скрывать. Но спустя какое-то время я столкнулся с тем, что это стало мне приносить проблемы. После этого я понял тех известных личностей, которые в интервью не хотят касаться вопросов личной жизни. Я не хочу сейчас в это углубляться, но хочу сказать, что пока я не женат. И пока на этом все. Одно могу сказать: в моей личной жизни, к сожалению, нет стабильности. Но мне бы ее хотелось.

Никита Вакулюк Пресс-служба

Ти в одному з інтерв’ю зізнався, що не на 100% задоволений собою і до ідеалів тобі далеко. Чим ти собою можеш бути незадоволений?

Практически во всем – правда! Во всех сферах жизни мне хочется становиться лучше: расти и развиваться. Во внешности, духовном, интеллектуальном развитии, в спортивных и профессиональных достижениях. Если говорить о внешности – на сегодняшний день мой вес колеблется в диапазоне 75-77 кг. А мне бы очень хотелось набрать сухую массу до 83 кг.

Хто твої ідеали?

Я очень люблю нескольких голливудских актеров. Я без ума от Меттью Макконахи. Еще мне очень нравится Кристиан Бейл. Это эталоны, на которые мне хочется равняться. У них очень разноплановые роли, часто они меняют свою внешность для разных ролей. И мне тоже хотелось бы для какой-то роли сильно измениться.

Напомним, ранее актриса “Школы“ Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня.

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