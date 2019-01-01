Даня Вегас: "Я уже в школе хотел стать актером"

Актер сериала "Школа" Даня Вегас признался, кем хотел стать в детстве.

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Актер и блогер Даня Вегас стал гостем шоу “Без краватки“ у Иванны Онуфрийчук на канале НЛО TV. В интервью он признался ведущей, что никогда не был отличником, и уже в школе знал, что хочет стать актером.

“В школе я всегда был твердо посередине – такой себе медиум. Я просто все знал и любил теорию. Но я ненавидел делать домашку и все практические задания. В итоге, теорию я знал на 12 баллов, домашку я не делал и поэтому был середнячок. Ну и плюс поведение у меня всегда было плохое“, – сказал Даня Вегас.

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По словам блогера, современный формат обучения в школе не готовит ученика к определенной профессии.

“В моем понимании школа готовит ученика по всем фронтам. В каком-то смысле это хорошо на начальном этапе, чтобы определиться, что тебе нравится – химия, биология, еще там что-то. Но после 4-5 класса ты примерно понимаешь, что ты хочешь. И остальные предметы – это какой-то груз и баласт. Мне, например, не нужна была литература“.

На вопрос Иванны Онуфрийчук, кем он хотел стать, еще будучи школьником, Даня Вегас ответил:

“Я тогда не знал. Мне нравились физика, математика, химия, биология. Но я уже в школе хотел стать актером“.

Ранее актеры сериала “Школа“ рассказали о реакции сторонников на финал ленты.

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