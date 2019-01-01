Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даня Вегас: "Я уже в школе хотел стать актером"

Комментариев: 0
Актер сериала "Школа" Даня Вегас признался, кем хотел стать в детстве.
Даня Вегас: "Я уже в школе хотел стать актером"
Даня Вегас: "Я уже в школе хотел стать актером"
пресс-служба

Читай также: Актриса “Школы“ Лиза Василенко откровенно рассказала об издевательствах парня

Актер и блогер Даня Вегас стал гостем шоу “Без краватки“ у Иванны Онуфрийчук на канале НЛО TV. В интервью он признался ведущей, что никогда не был отличником, и уже в школе знал, что хочет стать актером.

“В школе я всегда был твердо посередине – такой себе медиум. Я просто все знал и любил теорию. Но я ненавидел делать домашку и все практические задания. В итоге, теорию я знал на 12 баллов, домашку я не делал и поэтому был середнячок. Ну и плюс поведение у меня всегда было плохое“, – сказал Даня Вегас.

Читай также: Даня Вегас: “Секса по дружбе у меня никогда не было“

По словам блогера, современный формат обучения в школе не готовит ученика к определенной профессии.

“В моем понимании школа готовит ученика по всем фронтам. В каком-то смысле это хорошо на начальном этапе, чтобы определиться, что тебе нравится – химия, биология, еще там что-то. Но после 4-5 класса ты примерно понимаешь, что ты хочешь. И остальные предметы – это какой-то груз и баласт. Мне, например, не нужна была литература“.

На вопрос Иванны Онуфрийчук, кем он хотел стать, еще будучи школьником, Даня Вегас ответил:

“Я тогда не знал. Мне нравились физика, математика, химия, биология. Но я уже в школе хотел стать актером“.

Ранее актеры сериала “Школа“ рассказали о реакции сторонников на финал ленты.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Без краватки, Даня Вегас, Школа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь