Читайте интервью звезды сериала"Школы" Дани Вегаса Иванне Онуфрийчук в шоу "Без краватки".

Даня Вегас: "Секса по дружбе у меня никогда не было" Пресс-служба

Даня Вегас – популярный среди подростков блогер и актер. Он прославился после роли эгоистичного новичка во втором сезоне сериала “Школа“. Даня долгое время работал моделью, но сейчас все свое время уделяет блогерству и актерству.

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В интервью Иванне Онуфрийчук в шоу “Без Краватки“ на канале НЛО TV Даня Вегас рассказал о своем первом бизнесе, личной жизни, стоимости поста в его Instagram и любимой позе в “Камасутре“.

Як ти навчався у школі – був двієчником?

Нет, я всегда был твердо посередине – такой себе медиум. Я просто все знал и любил теорию. Но я ненавидел делать домашку и все практические задания. В итоге, теорию я знал на 12 баллов, домашку я не делал и поэтому был середнячок. Ну и плюс поведение у меня всегда было плохое.

Ти якось сказав, що один із основних мінусів школи – це дарма витрачений час…

Да, в моем понимании школа готовит ученика по всем фронтам. В каком-то смысле это хорошо на начальном этапе, чтобы определиться, что тебе нравится – химия, биология, еще там что-то. Но после 4-5 класса ты примерно понимаешь, что ты хочешь. И остальные предметы – это какой-то груз и баласт. Мне, например, не нужна была литература.

А що тобі було потрібне? Ти вже тоді знав, ким хочеш стати?

Я тогда не знал. Мне нравились физика, математика, химия, биология. Но я уже тогда хотел стать актером.

Чому ти обрав для себе псевдонім Даня Вегас?

Потому что жизнь – то казино. Бывают проигрыши, но глобально только побеждаю. Псевдоним Вегас у меня где-то уже полтора года. Я, как только завел Youtube-канал, сразу начал думать над псевдонимом.

Ти давно займаєшся спортом. Скільки їжі ти можеш собі дозволити в день за один раз?

Я вообще себя не ограничиваю в еде. Я ем все: супер-жидкое, супер-сладкое, супер-углеводы – супер-все.

Одразу після школи ти почав займатися моделінгом. Чому ти не пішов отримувати вищу освіту?

Я понял, что не хочу тратить 4-5 или 8-10 лет, я хочу все прямо сейчас. Я сразу для себя понял, что меня к актерству приведут не связи и высшее образование. А постепенно я приду к этому через блогерство и через моделинг. Так я смогу и заявить о себе, и просто привыкать к камере. Для меня вполне логично, что постоянно работая с камерой и снимая видео разного формата, я самообразовуюсь.

Як ти вважаєш, моделінг і блогерство це чоловіча справа?

Хоть я и из города, где все очень стереотипно, но я мыслю свободно. У меня нет такого понятия, что мужчины – это синий цвет, а женщины – это розовый.

Иванна Онуфрийчук и Даня Вегас Пресс-служба

В одному зі своїх інтерв’ю на початку зими ти сказав, що в тебе є людина, яка тебе любить, але з якою у тебе немає сексу. Зараз щось змінилося?

Нет, ничего не изменилось. Просто в том интервью знатно обрезали мой комментарий (улыбается). Мы друзья и этот человек ко мне относится по-дружески. Мы проходили разные этапы с этим человеком и у нас много чего произошло, поэтому я называю это любовью. И если человек меня любит, и я люблю его – это любовь. И это не заставляет нас заниматься какими-то плотскими утехами.

У тебе багато подруг-дівчат?

Нет. У меня один друг и одна подруга – настоящие.

А дівчини у тебе до цих пір немає?

Нет.

Прихильники серіалу “Школа“ розписалу вашу історіє з актрисою Лізою Василенко, що грає Лолу у серіалі, ніби-то ви пара. Ви зустрічались насправді?

Это просто расписанная история. Нет, конечно.

У тебе немає дівчини, але є секс?

Когда как (смеется).

Це секс по дружбі?

Нет, секса по дружбе у меня никогда не было. У меня был секс только тогда, когда мы вместе, встречаемся и только друг для друга.

Є такі дівчата, яким ти можеш зателефонувати й сказати: “Приїзди до мене сьогодні ввечері“?

Такие, безусловно, есть. Но есть и такие, которые мне звонят и предлагают приехать. Но я так не делаю, я этим не пользуюсь.

Якось ти сказав, що якийсь чоловік пропонував тобі 200 000 доларів за те, щоб зайнятися з тобою оральним сексом. Але ти відмовився.

На самом деле это был не один человек (улыбается). Я знаю, что я на этом мог бы разбогатеть. У меня есть люди из моего окружения, которые говорят, что я теряю возможность, но нет. Мне это неинтересно. Не потому, что я весь такой правильный. Просто у меня другой подход. Я не хочу получать и ничего не делать, а это именно такой образ жизни.

А що має статися, щоб ти погодився?

Ценность моей жизни не измеряется деньгами. Но если стоит вопрос, что жизнь близкого мне человека может прерваться, а у меня нет на данный момент крупной суммы денег, которая его спасет, то я думаю – это именно тот случай.

Зараз у тебе на сторінці в Instagram близько 600 тисяч фоловерів. А до серіалу “Школа“, яка була кількість?

До съемок в сериале “Школа“ было 160 тысяч.

У листопаді минулого року пост у твоєму Instagram коштував 800 доларів. Зараз розцінки змінилися?

Сейчас пост стоит 1000 долларов.

Иванна Онуфрийчук и Даня Вегас Пресс-служба

Як багато рекламних постів у тебе купують?

Не много, потому что у меня нет цели продавать свою аудиторию. Поэтому я ставлю такую цену и если попадается что-то годное, то раз в 1-2 месяца публикую рекламный пост.

Від чого залежить вартість твого посту?

Я знаю среднестатистическое количество переходов, которое я могу дать рекламодателю, и гарантировать их. Я предлагаю особенную рекламу, которая будет интересно вставлена в какой-то сюжет. На основании таких цифр я составляю свою цену. Плюс смотрю, какие предложения есть на рынке и какие цены ставят другие блогеры.

Ти любиш швидкість?

Конечно, я обожаю всякие снегоходы и квадроциклы, где можно выжать скорость 140.

Твоїй мамі невістка не потрібна?

Потрібна (улыбается).

Ти крав що-небудь у супермаркеті?

Да, это был один из моих первых бизнесов. Я понял, что я могу красть шоколадки в рюкзак. Сначала одну, потом – две, потом в день я выносил по 5 шоколадок. Дома я их складировал и придумал продавать за полцены. Мне было лет 14, и я понял, что я могу идти дальше. Я понял, что я могу красть презервативы. На первой же миссии меня “спалили“, потому что я положил их прямо в карман.

Що ти будеш робити, коли краса рятуватиме світ?

Рятувати світ.

Скільки грошей тобі потрібно для повного щастя?

40 гривен в день (смеется). Не в этом счастье.

Твої друзі розумніші за тебе?

Да, мои друзья значительно взрослее меня, опытнее и умнее.

Заради чого відмовишся від телефону на три місяці?

Ради съемок в “Мстителях“.

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