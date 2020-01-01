"Rain On Me": Леди Гага записала совместный трек с Арианой Гранде

Клип на трек еще не вышел, но звезды уже показали откровенные "БДСМ" наряды для ролика. За сутки трек собрал более 2 миллионов просмотров.

Известные американские исполнительницы и актрисы Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек под названием “Rain On Me“. Премьера хита состоялась 22 мая на официальном канале Гаги в YouTube.

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Свежий сингл вошел в альбом Гаги “Chromatica“, релиз которого пройдет уже 29 мая. В своих Инстаграм-аккаунтах певицы признались, что они отлично понимают друг друга.

“Однажды я почувствовала, что плачу так сильно, что никогда не остановлюсь. Вместо того, чтобы бороться с этим, я подумала, давай делать сложные вещи. Ариана Гранде, я люблю тебя за твою силу и дружбу. Давайте покажем им, что у нас есть“, - прокомментировала Леди Гага.

“Однажды ..... я встретила женщину, которая знала боль так же, как и я ... которая плакала столько же, сколько и я, выпила столько вина, сколько и я, съела столько же макарон, сколько я и чье сердце было больше чем все ее тело. Она сразу почувствовала себя сестрой для меня. Затем она взяла меня за руку и пригласила меня в прекрасный мир chromatica, и вместе мы должны выразить, насколько прекрасным и исцеляющим он является! Я надеюсь, что это заставит вас чувствовать себя такими же возвышенными. Я люблю тебя Леди Гага, ты потрясающая супер женщина!“, - написала Гранде.

Ранее сообщалось, что Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19.

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