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Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19

Комментариев: 1
Знаменитости провели онлайн-концерт.
Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19
Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19
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Уникальное музыкальное мероприятие One World: Together At Home, в ходе которого более 100 артистов, включая Rolling Stones и Billie Eilish, играли из своих домов в поддержку работников, борющихся со вспышкой коронавируса, состоялось на днях. В нем приняли участие мировые звезды, среди которых Леди Гага, The Rolling Stones, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Элтон Джон и другие.

Ведущими виртуального концерта, который транслировался на Youtube 8 часов, стали комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер. В перерывах между выступлениями артистов зрителям показывали истории медиков, которые борются с коронавируса.

Все собранные средства, а именно 128 млн долларов, будут переданы Всемирной организации здравоохранения.

Ранее мы писали, что Руслана выпустила “Молитву Света“.

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Теги: Леди Гага, Билли Айлиш, The Rolling Stones, концерт, коронавирус, благотворительность
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.04.2020, 19:29
Оценка:  0
pусский
Слава Дональду Трампу, он мобилизовал на борьбу с заразой даже этих блядей и педиков!
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