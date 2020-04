Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19

Знаменитости провели онлайн-концерт.

Уникальное музыкальное мероприятие One World: Together At Home, в ходе которого более 100 артистов, включая Rolling Stones и Billie Eilish, играли из своих домов в поддержку работников, борющихся со вспышкой коронавируса, состоялось на днях. В нем приняли участие мировые звезды, среди которых Леди Гага, The Rolling Stones, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Элтон Джон и другие.

Ведущими виртуального концерта, который транслировался на Youtube 8 часов, стали комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер. В перерывах между выступлениями артистов зрителям показывали истории медиков, которые борются с коронавируса.

Все собранные средства, а именно 128 млн долларов, будут переданы Всемирной организации здравоохранения.

