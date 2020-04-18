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Руслана выпустила "Молитву Света": видео

Комментариев: 2
Певица сняла впечатляющее видео в Софийском соборе .
Руслана выпустила "Молитву Света": видео
Руслана выпустила "Молитву Света": видео
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Руслана поделилась со слушателями авторской “Молитвой Света“. Певица представила фрагмент 5 молитв, которые чаще всего звучат в храмах, в одном видео, опубликованном в Инстаграм.

Ролик появился в сети в день празднования Воскресения Христового, 19 апреля. Съемки фантастического видео проходили в Софийском соборе, в столице.

Сегодня Великий День! Сегодня Пасха! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Смотрите мою авторскую молитву “Молитву Света“ – фрагмент литургии, которому я дала свое видение музыканта и верующего человека. С любовью к Господу Богу и ко всем вам! Сегодня я молюсь с каждого из нас, за весь мир, – прокомментировала Руслана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес! Час святкової Великодньої Всенічної. Руслана, авторська «Молитва Світла», фрагмент «Святий Божий»: Присвячено Господу, Богу нашому, що віддав життя за нас і Воскрес третього дня. З Любов'ю до Бога і всіх вас! З вірою у Перемогу Світла в наших серцях! Прем’єра «Молитви Світла» з Софії Київської у неділю о 12:00 (частина перша). #Руслана #Великдень #ХристосВоскрес #СвятийБоже #Молитва #OrthodoxEaster #TheLordisRisen #Trisagion #SanctusDeus

Публикация от Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko)

 Накануне Alyona Alyona представила новый трек о своем районе.

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Теги: Руслана, певица
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.04.2020, 18:48
Оценка:  0
гость
Я надеюсь, они с лампами и техникой не полезли к фрескам 13 века в Софии?
pусский  (аноним)  19.04.2020, 18:48
Оценка:  0
pусский
Храм оккупирован УПЦ, все молящиеся там - еретики и содомиты!
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