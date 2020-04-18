Руслана выпустила "Молитву Света": видео

Певица сняла впечатляющее видео в Софийском соборе .

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Руслана поделилась со слушателями авторской “Молитвой Света“. Певица представила фрагмент 5 молитв, которые чаще всего звучат в храмах, в одном видео, опубликованном в Инстаграм.

Ролик появился в сети в день празднования Воскресения Христового, 19 апреля. Съемки фантастического видео проходили в Софийском соборе, в столице.

Сегодня Великий День! Сегодня Пасха! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Смотрите мою авторскую молитву “Молитву Света“ – фрагмент литургии, которому я дала свое видение музыканта и верующего человека. С любовью к Господу Богу и ко всем вам! Сегодня я молюсь с каждого из нас, за весь мир, – прокомментировала Руслана.

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