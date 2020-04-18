Руслана выпустила "Молитву Света": видео
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Руслана поделилась со слушателями авторской “Молитвой Света“. Певица представила фрагмент 5 молитв, которые чаще всего звучат в храмах, в одном видео, опубликованном в Инстаграм.
Ролик появился в сети в день празднования Воскресения Христового, 19 апреля. Съемки фантастического видео проходили в Софийском соборе, в столице.
Сегодня Великий День! Сегодня Пасха! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Смотрите мою авторскую молитву “Молитву Света“ – фрагмент литургии, которому я дала свое видение музыканта и верующего человека. С любовью к Господу Богу и ко всем вам! Сегодня я молюсь с каждого из нас, за весь мир, – прокомментировала Руслана.
Христос Воскрес! Час святкової Великодньої Всенічної. Руслана, авторська «Молитва Світла», фрагмент «Святий Божий»: Присвячено Господу, Богу нашому, що віддав життя за нас і Воскрес третього дня. З Любов'ю до Бога і всіх вас! З вірою у Перемогу Світла в наших серцях! Прем’єра «Молитви Світла» з Софії Київської у неділю о 12:00 (частина перша). #Руслана #Великдень #ХристосВоскрес #СвятийБоже #Молитва #OrthodoxEaster #TheLordisRisen #Trisagion #SanctusDeus
Накануне Alyona Alyona представила новый трек о своем районе.
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