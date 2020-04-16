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Alyona Alyona представила новый трек о районе

Комментариев: 1
Песню артистка записала во время самоизоляции.
Alyona Alyona представила новый трек о районе
Alyona Alyona представила новый трек о районе
Instagram

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Даже самоизоляция не мешает украинским артистам заниматься любимым делом. Так, Alyona Alyona записала трек “Мій район“, который посвятила своему дому.

На личной странице в Инстаграм Alyona Alyona опубликовала видео, снятое дома во время карантина. Звезда исполнила новый сингл о районе, в котором росла. “То мій район, ти знаєш мій район. На стінах є досьє на всіх і стертий телефон… Таких районів в Україні є мільйон“, - говорится в треке.

Давно не была так долго дома. Жаль, что не могу всех собрать на районе сейчас. А так хочется. Мне всегда было что сказать об этих местах, есть что вспомнить. Тот случай, когда все свои и все вокруг свое. Для этих людей я всегда буду Аленой с садика, – прокомментировала премьеру Alyona Alyona.

Напомним, что накануне Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэп-исполнителей мира.

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Теги: Alyona Alyona, рэперша
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.04.2020, 13:27
Оценка:  0
гость
Судя по всему, хуёвый там район...
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