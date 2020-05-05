Неожиданно: Джамала перепела известный хит Арианы Гранде - видео

Украинская певица записала кавер на трек "God is a Woman".

Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016" Джамала продолжает радовать подписчиков кавер-версиями на всемирно известные хиты.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео, где она исполняет композицию “God is a Woman“ одной из самых популярных певиц современности Арианы Гранде. В ролике Джамала появилась в белом платье. А в описании к видео украинская звезда добавила, что записать кавер ей помог композитор и пианист Fima Chupakhin, который живет сейчас в Нью-Йорке.

“Джа, моя хорошая, самое время что-то заколбасить онлайн 😉“, — написал мне @fimamusic, очень крутой композитор и пианист, который живет сейчас в NY. И через 10 часов получил ответ: “Класс, давай! Ты спишь?“ 😂😂😂😂 Вот примерно так и продолжалась наша коммуникация 😂 от выбора песни до записи. Самое главное, никакие тысячи километров не могут помешать музыке ❤️ Сегодня песня с весьма провокационным и феминистическим названием God Is A Woman 🤪 by @arianagrande Сделано с любовью и доказывает, что все мы - от Нью-Йорка и до Киева - переживаем происходящее в мире, но продолжаем заниматься тем, что любим, от души и при любых обстоятельствах!“, - прокомментировала Джамала.

Напомним, ранее Джамала и Laud перепели главный хит 2019 года “Senorita“.

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