Николь Кидман серьезно травмировала ногу: Что случилось с актрисой

Голливудская звезда повредила ногу во время пробежки.

Известная голливудская актриса и продюсер, обладательница “Оскара“ Николь Кидман сломала ногу. Об этом сообщил ее супруг, музыкант Кит Курбан в эфире австралийской программы The Project.

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По словам артиста, Николь получила перелом в области щиколотки еще около пяти недель назад, однако решила не рассказывать фанам о травме. Курбан отметил, что его жена повредила ногу во время пробежки по району. После этого ей пришлось носить ботинок для фиксации.

“Около пяти недель назад она бегала по району, как всегда, и просто не увидела выбоину, подвернула щиколотку и получила небольшой разрыв в щиколотке“, - поделился Кит.

Николь Кидман запостила трогательное фото в честь дня рождения мужа.

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