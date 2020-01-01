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Николь Кидман серьезно травмировала ногу: Что случилось с актрисой

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Голливудская звезда повредила ногу во время пробежки.
Николь Кидман серьезно травмировала ногу: Что случилось с актрисой
Николь Кидман серьезно травмировала ногу: Что случилось с актрисой
Getty Images

Известная голливудская актриса и продюсер, обладательница “Оскара“ Николь Кидман сломала ногу. Об этом сообщил ее супруг, музыкант Кит Курбан в эфире австралийской программы The Project.

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По словам артиста, Николь получила перелом в области щиколотки еще около пяти недель назад, однако решила не рассказывать фанам о травме. Курбан отметил, что его жена повредила ногу во время пробежки по району. После этого ей пришлось носить ботинок для фиксации.

“Около пяти недель назад она бегала по району, как всегда, и просто не увидела выбоину, подвернула щиколотку и получила небольшой разрыв в щиколотке“, - поделился Кит.

Николь Кидман запостила трогательное фото в честь дня рождения мужа.

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Теги: Николь Кидман
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Источник: Ivona bigmir)net

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