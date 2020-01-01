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Как две капли: Николь Кидман показала редкое фото с мамой

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Актриса Николь Кидман запостила семейное фото с мамой Джанелль.
Как две капли: Николь Кидман показала редкое фото с мамой
Как две капли: Николь Кидман показала редкое фото с мамой
Getty images

Всемирно известная голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Николь Кидман очаровала поклонников новой публикацией. Артистка показала редкое фото со своей мамой Джанелль.

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Так, на своей странице в Инстаграм 52-летняя кинозвезда опубликовала семейный кадр, где она с мамой позирует в саду. Николь одета в бледно-розовую блузку с золотистым орнаментом и в белой юбке. Свой образ она дополнила жемчужным браслетом. А Джанелль появилась на снимке в трехцветном платье. Милое фото Кидман обнародовала по случаю дня рождения мамы.

“С Днем Рождения, моя дорогая мама. Я люблю тебя так сильно. Это фото такое американское!“, - подписала актриса.

Николь Кидман показала маму
Николь Кидман показала маму
скриншот

Николь Кидман запостила трогательное фото в честь дня рождения мужа.

 

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Теги: Николь Кидман
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Источник: Ivona bigmir)net

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