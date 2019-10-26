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Николь Кидман запостила трогательное фото в честь дня рождения мужа

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Актриса Николь Кидман поздравила супруга Кита Урбана с днем рождения.
Николь Кидман запостила трогательное фото в честь дня рождения мужа
Николь Кидман запостила трогательное фото в честь дня рождения мужа
GettyImages

Известная голливудская актриса Николь Кидман растрогала подписчиков свежей публикацией в соцсети. Звезда посвятила новый пост своему мужу, кантри-певцу Киту Урбану.

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Так, на своей странице в Instagram Николь обнародовала совместный кадр с возлюбленным по случаю его 52-го дня рождения. На опубликованном селфи Кидман позирует в черном платье, которое она дополнила колье и ярким макияжем. Урбан одет в рубашку и пиджак черного цвета. 

“С днем рождения, Кит Лайонел! Ты так любим“, – трогательно подписала фото Николь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday Keith Lionel.. you are so loved 🎂🎂🎂❤️❤️❤️

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

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Отметим, что Николь Кидман и Кит Урбан поженились 25 июня 2006 года. Спустя 2 года у них родилась дочь Сандей Роуз. В конце  декабря 2010 года появилась на свет вторая дочь пары - Фэйт Маргарет. Девочку выносила суррогатная мать.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман запретила дочерям смотреть фильм с ее участием.

 

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Теги: Николь Кидман, Кит Урбан
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Источник: Ivonа bigmir)net

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