Певица показала округлившийся животик .

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео пресс-служба

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Певица Светлана Тарабарова снова станет мамой. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила популярная телеведущая Соломия Витвицкая, которая является кумой артистки.

Соломия трогательно поздравила Светлану со второй беременностью.

Счастлива безумно за свою кумушку!!! Света в течение карантина провела 10 онлайн концертов, она первой из украинских звезд объявила о своих четверговых онлайнах и поддерживала поклонников в сложное время самоизоляции. А еще сняла клип, соблюдая все правила карантина. И конечно же все эти концерты она уже была не одна! Еще когда мы все вместе встречали Наталью карпу из родильного дома накануне нового года, Светочка обмолвилась, что точно планирует вернуться сюда ... и тогда она еще не знала, что это будет так быстро!!! Пусть и мама, и малыши будут здоровенькими!!!, - написала Витвицкая.

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео

Также Соломия добавила видео-комментарий самой артистки. В кадре Светлана показала животик и радостно поделилась новостью, что скоро у них с супругом будет второй ребенок.

Ми при надії, чекаємо на другого бебіка, - сказала Светлана.

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Напомним, что у Светланы Тарабаровой и ее супруга Алексея Бондаря есть сын Иван, которому в сентябре 2020 исполнится 2 годика.

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