Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео

Комментариев: 2
Певица показала округлившийся животик .

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео
Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео
пресс-служба

Читай также: Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом

Певица Светлана Тарабарова снова станет мамой. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила популярная телеведущая Соломия Витвицкая, которая является кумой артистки.

Соломия трогательно поздравила Светлану со второй беременностью.

Счастлива безумно за свою кумушку!!!

Света в течение карантина провела 10 онлайн концертов, она первой из украинских звезд объявила о своих четверговых онлайнах и поддерживала поклонников в сложное время самоизоляции. А еще сняла клип, соблюдая все правила карантина. И конечно же все эти концерты она уже была не одна!

Еще когда мы все вместе встречали Наталью карпу из родильного дома накануне нового года, Светочка обмолвилась, что точно планирует вернуться сюда ... и тогда она еще не знала, что это будет так быстро!!!

Пусть и мама, и малыши будут здоровенькими!!!, - написала Витвицкая.

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео
Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео

Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео
Светлана Тарабарова снова станет мамой - фото, видео

Также Соломия добавила видео-комментарий самой артистки. В кадре Светлана показала животик и радостно поделилась новостью, что скоро у них с супругом будет второй ребенок.

Ми при надії, чекаємо на другого бебіка, - сказала Светлана.

Светлана Тарабарова
0:00 / 00:29

Напомним, что у Светланы Тарабаровой и ее супруга Алексея Бондаря есть сын Иван, которому в сентябре 2020 исполнится 2 годика.

Ранее мы писали, что Наталка Карпа выпустила первую песню после рождения дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тарабарова, беременность, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.05.2020, 13:21
Оценка:  +1
гость
гость в 12.41, Света - вообще неординарная личность. Ей кажется, что ржавый цвет волос - это здОрово. Показать себя всем беременной - это необходимость (для нас))). Не считаю себя пуританкой, но эти все оголения "звёзд" не вызывают восхищения. Скорее, наоборот...
GreenPeace!    19.05.2020, 12:41
Оценка:  0
GreenPeace!
Не понимаю таких женщин,которые на обзор сокровенное выставляют
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь