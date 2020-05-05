"Долею поцілована": Первый трек Наталки Карпы после рождения дочери

Слушайте музыкальную новинку от украинской певицы!

Известная украинская исполнительница Наталка Карпа, которая в декабре прошлого года впервые стала мамой, выпустила новую композицию “Долею поцілована“.

Читай также: Наталка Карпа рассказала, как оберегает первенца от коронавируса

Премьера свежего трека состоялась во вторник, 5 мая, на официальном ютуб-канале 38-летней артистки. Авторами текста выступили Александра Коржа, Нана Ковалева, а музыкальным оформлением занимался саунд-продюсер Андрей Бакун.

Карпа призналась, что композицию начали записывать, когда она была на седьмом месяце беременности. А полностью доработали трек “Долею поцілована“, когда дочери певицы исполнилось четыре месяца.

“Цю пісню без вагань можу назвати “гімном коханню“. Думаю, що слова, які ви тут почуєте, знайомі кожному із нас, хто хоча б раз в житті кохав. Новий сингл це одна з найпролонгованіших робіт за всю історію моєї кар‘єри. Можливо тому, що припала вона на вагітність та народження донечки, можливо тому, що як ніколи не хотілось поспіху, а навпаки розтягувала процес“, - прокомментировала Наталка.

Напомним, ранее Наталка Карпа поделилась шокирующими подробностями родов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​