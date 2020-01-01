Артистка отметила, что мужчину постоянно нужно мотивировать.

Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом пресс-служба

Читай также: TARABAROVA запостила архивные фото со свадьбы родителей

Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала о переговорах с супругом.

Светлана Тарабарова уже несколько лет в счастливых отношениях. По словам певицы, муж для нее и друг, и креативный продюсер, и самый дорогой человек. Во время прямого эфира с певицей подписчицы «Зіркового шляху», который выходит на канале «Украина», задавали ей много вопросов. Например, как заставить мужчину дарить подарки.

Заставить мужчину что-то делать не получится. Он должен этого хотеть. Мой муж дарит подарки не на праздники, а когда чувствует, что мне это нужно. И дарит то, о чем я действительно мечтала, – сказала Светлана Тарабарова и добавила: – Цените мужчин. Их надо поддерживать и постоянно хвалить: «Ты у меня такой классный!».

Читай также: “Найди 10 отличий“: TARABAROVA показала детский снимок

Светлана Тарабарова откровенно рассказала на собственном примере, как не испортить отношения с любимым человеком.

Мы очень редко конфликтуем. У нас даже не ссоры, а переговоры, которые длятся несколько минут. Но мы не кричим, а наоборот – общаемся на тон чуть ниже обычного, – рассказала певица. – Это все, на что нас хватает. Потом я говорю: «Слушай, давай не ссориться, потому что так мы испортим себе жизнь. Я тебя люблю. Я хочу быть с тобой.

По словам Светланы Тарабаровой, работа будет и сегодня, и завтра; проблемы появляются каждый день. Самое важное – сохранить отношения и напомнить себе, что вы любите друг друга.

Ранее мы писали, что Александр Скичко очаровал Сеть семейным фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.