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Актера киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его девушку нашли мертвыми

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Причина смерти 30-летнего исполнителя роли Тайлера Кроули и его 27-летней возлюбленной пока неизвестна.
Актера киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его девушку нашли мертвыми
Актера киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его девушку нашли мертвыми
Скриншот из видео

В США умерли актер Грегори Тайри Бойс, наиболее известный по роли Тайлера Кроули в “Сумерках“ и его возлюбленная Натали. Мертвые тела обнаружил двоюродный брат актера в квартире пары в Лас-Вегасе.

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Как пишут западные СМИ, брат Бойса увидел авто актера на заправке в то время, когда он должен был быть в Лос-Анджелесе. Это удивило родственника и он решил зайти проверить, все ли в порядке.

Отмечается, что влюбленные умерли еще в среду, 13 мая. Однако причина смерти пока неизвестна. В 30-летнего Бойса осталась дочь, а у его 27-летней девушки Натали – сын.

Ранее мы писали, что звезда “Сумерек“ Анна Кендрик появилась в новом клипе Джастина Тимберлейка.

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Теги: Сумерки, Грегори Тайри Бойс
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 10:43
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