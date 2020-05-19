Причина смерти 30-летнего исполнителя роли Тайлера Кроули и его 27-летней возлюбленной пока неизвестна.

Актера киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его девушку нашли мертвыми Скриншот из видео

В США умерли актер Грегори Тайри Бойс, наиболее известный по роли Тайлера Кроули в “Сумерках“ и его возлюбленная Натали. Мертвые тела обнаружил двоюродный брат актера в квартире пары в Лас-Вегасе.

Читай также: Кристен Стюарт сменила имидж: Как сейчас выглядит звезда “Сумерок“

Как пишут западные СМИ, брат Бойса увидел авто актера на заправке в то время, когда он должен был быть в Лос-Анджелесе. Это удивило родственника и он решил зайти проверить, все ли в порядке.

Отмечается, что влюбленные умерли еще в среду, 13 мая. Однако причина смерти пока неизвестна. В 30-летнего Бойса осталась дочь, а у его 27-летней девушки Натали – сын.

Ранее мы писали, что звезда “Сумерек“ Анна Кендрик появилась в новом клипе Джастина Тимберлейка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.