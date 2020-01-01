Кристен Стюарт сменила имидж: Как сейчас выглядит звезда "Сумерок"

Актриса решила перекрасить волосы в яркий цвет.

Популярная американская актриса Кристен Стюарт, которая стала всемирно известной благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов “Сумерки“, удивила фанов новым имиджем.

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На странице друга 30-летней артистки, стилиста Си Джея Ромеро в Инстаграм появилось несколько фотографий, где Кристен запечатлена с ярким цветом волос. Знаменитость перекрасилась в оранжевый. До этого Стюарт была блондинкой.

Кристен Стюарт сменила имидж instagram.com/cjromero

Кристен Стюарт сменила имидж instagram.com/cjromero

Кристен Стюарт сменила имидж instagram.com/cjromero

Напомним, ранее миллиардерша Кайли Дженнер подразнила Сеть “горячим“ видео.

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