Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кристен Стюарт сменила имидж: Как сейчас выглядит звезда "Сумерок"

Комментариев: 0
Актриса решила перекрасить волосы в яркий цвет.
Кристен Стюарт сменила имидж: Как сейчас выглядит звезда "Сумерок"
Кристен Стюарт сменила имидж: Как сейчас выглядит звезда "Сумерок"
GettyImages

Популярная американская актриса Кристен Стюарт, которая стала всемирно известной благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов “Сумерки“, удивила фанов новым имиджем.

Читай также: В халате и с бокалом мартини: 70-летняя Мерил Стрип взорвала Сеть “карантинным“ видео

На странице друга 30-летней артистки, стилиста Си Джея Ромеро в Инстаграм появилось несколько фотографий, где Кристен запечатлена с ярким цветом волос. Знаменитость перекрасилась в оранжевый. До этого Стюарт была блондинкой.

Кристен Стюарт сменила имидж
Кристен Стюарт сменила имидж
instagram.com/cjromero

Кристен Стюарт сменила имидж
Кристен Стюарт сменила имидж
instagram.com/cjromero

Кристен Стюарт сменила имидж
Кристен Стюарт сменила имидж
instagram.com/cjromero

Напомним, ранее миллиардерша Кайли Дженнер подразнила Сеть “горячим“ видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кристен Стюарт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь