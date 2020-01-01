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Звезда "Сумерек" Анна Кендрик появилась в новом клипе Тимберлейка - видео

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Джастин Тимберлейк презентовал видео на трек "Don't Slack".
Звезда "Сумерек" Анна Кендрик появилась в новом клипе Тимберлейка - видео
Звезда "Сумерек" Анна Кендрик появилась в новом клипе Тимберлейка - видео
Скриншот из видео

Популярный американский исполнитель Джастин Тимберлейк порадовал фанов новым видео. 39-летний певец совместно с артистом и продюсером Anderson .Paak выпустил клип на трек “Don't Slack“.

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Премьера ролика состоялась в понедельник, 6 апреля, на официальном ютуб-канале Тимберлейка. Отметим, что главную роль в клипе исполнила известная актриса, звезда киносаги “Сумерки“ Анна Кендрик. По сюжету видео Джастин и Anderson .Paak преследуют артистку в ее собственном доме.

В конце клипа музыканты устраивают вечеринку в гостиной Анны. Актриса присоединяется к парням и начинает танцевать.

Ранее сообщалось, что Тимберлейк и Бил впервые вместе появились на публике после слухов об измене.

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Теги: Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Anderson .Paak
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Источник: Ivona bigmir)net
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