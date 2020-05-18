Известная певица и ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков решили разойтись.

Полина Гагарина рассталась с мужем после 5 лет брака - СМИ instagram.com/gagara1987

Известная российская певица, победительница проекта “Фабрика звезд-2 и участница “Евровидения-2015“ Полина Гагарина ушла от мужа, фотограф Дмитрия Исхакова после 5 лет брака. Об этом сообщается в телеграмме издания Super.ru со ссылкой на близкое окружение пары.

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По данным СМИ, 33-летняя исполнительница уже несколько месяцев не живет со своим 42-летним супругом, однако бракоразводный процесс Полина и Дмитрий еще не начали.

Кроме того, изданию удалось выяснить, что три недели назад Исхакова уволили из должности генерального директора ООО “Полина Гагарина“ (через эту компанию Гагарина осуществляет свою артистическую деятельность). Теперь должность занимает некая Юлия Экс.

Полина Гагарина рассталась с мужем после 5 лет брака Скриншот

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились 9 сентября 2014 года. У пары есть 3-летняя дочь Мия. Также у артистки есть 12-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

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