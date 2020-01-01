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Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с братом экс-президента Франции

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Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози решили расстаться после 5 лет брака.
Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с братом экс-президента Франции
Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с братом экс-президента Франции
Getty images

Американская актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен и ее супруг, брат бывшего президента Франции Николя Саркози, банкир Оливье Саркози решили разойтись после пяти лет брака. Как сообщают западные СМИ, на развод подала 33-летняя Мэри-Кейт 17 апреля. В документах звезда сериала “Полный дом“ заявила, что 50-летний муж выгнал ее из дома в Нью-Йорке в самый разгар пандемии COVID-19.

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Верховный суд Нью-Йорка не принимал заявления о разводе в обычном порядке из-за коронавируса. Поэтому актриса и ее адвокаты отправили запрос об ускорении процедуры. По словам Олсен, Саркози без ее согласия разорвал договор аренды и ждет, чтобы она съехала до 18 мая. Девушка обратилась к адвокату супруга и арендодателю с просьбой остаться в доме после 30 мая. Ведь из-за пандемии она не сможет быстро найти новое жилье.

Напомним, что Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться в мае 2012 года. После трех лет отношений пара сыграла свадьбу 27 ноября 2015 года.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся
instagram.com/olsensdaily

Ранее Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке.

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Теги: Мэри-Кейт Олсен, Оливье Саркози, развод звезд
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Источник: Ivona bigmir)net

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