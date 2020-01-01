Узнайте, какую композицию признали величайшей в истории "Евровидения".

Фанаты "Евровидения" выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса Getty images

Зрители “Евровидения“ выбрали самую величайшую песню конкурса. Так, британский телеканал BBC устроил опрос “One's Eurovision: Come Together show“, где поклонники “Евровидения“ проголосовали за самую лучшую композицию за все время существования музыкального мероприятия.

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Отмечается, что эксперты и вещатели “Евровидения“ составили список из 19 песен, среди которых зрители и выбрали величайшую песню. Отметим, что в список попала “Dancing Lasha Tumbai“ Верки Сердючки.

Фанаты "Евровидения" выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса Скриншот

По результатам голосования величайшей песней в истории международного песенного конкурса “Евровидение“ признали композицию “Waterloo“ победителей 1974 года, шведской группы ABBA.

Напомним, ранее Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен “Евровидения“.

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