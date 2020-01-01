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Фанаты "Евровидения" выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса

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Узнайте, какую композицию признали величайшей в истории "Евровидения".
Фанаты "Евровидения" выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса
Фанаты "Евровидения" выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса
Getty images

Зрители “Евровидения“ выбрали самую величайшую песню конкурса. Так, британский телеканал BBC устроил опрос “One's Eurovision: Come Together show“, где поклонники “Евровидения“ проголосовали за самую лучшую композицию за все время существования музыкального мероприятия.

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Отмечается, что эксперты и вещатели “Евровидения“ составили список из 19 песен, среди которых зрители и выбрали величайшую песню. Отметим, что в список попала “Dancing Lasha Tumbai“ Верки Сердючки.

Фанаты
Фанаты "Евровидения" выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса
Скриншот

По результатам голосования величайшей песней в истории международного песенного конкурса “Евровидение“ признали композицию “Waterloo“ победителей 1974 года, шведской группы ABBA.

Напомним, ранее Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен “Евровидения“.

 

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Теги: евровидение, ABBA
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Источник: Ivona bigmir)net

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