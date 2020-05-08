Актриса спровоцировала скандал в Сети.

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка instagram.com

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40-летняя актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко вызвала споры в Сети, заявив, что в ней нет ни капли украинской крови. Родившаяся в Бердянске артистка рассказала, что ее предки происходили из России, Беларуси и Польши.

На своей странице в Инстаграм Ольга Куриленко поздравила европейское общество с Днем памяти и примирения, а поклонников из стран бывшего Советского Союза – с Днем победы.

Она разместила фото своего 4-летнего сына Александра Макса Горацио, который игрался самодельным танком из картонных коробок и раскрашивал его красными пятиконечными звездами.

После многочисленных возмущенных комментариев Ольга Куриленко таки объяснила, кого она считает “нашими“:

“Наши“ – это все страны бывшего СССР, которые воевали в войне. Несмотря на то, что республик было много, чтобы все не перечислять, я написала “наших“. Так короче“.

Пользователи отметили, что националности «славянка» не существует. “У меня только один вопрос, как тест ДНК показывает национальность? Ольга? Если Вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто Вы?“ — написала одна из подписчиц актрисы.

Я не говорила что славянка это национальность. А как тест ДНК работает, почитайте онлайн. Там все подробно написано. Мой тест ДНК показал другие страны. Среди них Россия, Беларусь и Польша, — уточнила Куриленко.

Ранее переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски.

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