Голливудская актриса родом из Украины рассказала о жизни после выздоровления от COVID-19.

Всемирно известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая две недели назад заявила, что у нее больше нет симптомов коронавируса, рассказала, как изменилась ее жизнь после выздоровления.

Читай также: Победившая коронавирус Ольга Куриленко похвасталась новой обложкой

На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она в красной футболке и черной кепке греется на солнце. В описанию к новому селфи Ольга поблагодарила фаном за поддержку, а также рассказала, почему редко появляется в соцсетях.

“Ребята, спасибо за комментарии и пожелания. У меня все хорошо. Я не могу каждый день выставлять посты, так как очень много дел, а с детьми как вы знаете дел ещё больше 😆“, - написала Куриленко.

Читай также: “Не могу сделать повторный тест“: Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19

Кроме того, артистка призналась, что все еще носит маску и призвала это делать своих подписчиков, чтобы защитить себя и своих близких.

“Пожалуйста, если вы выходите за продуктами одевайте маску на лицо!!! Я до сих пор одеваю маску когда выхожу, хотя я наверное больше не заразить не могу не подхватить, так как уже переболела. Но я ВСЕ РАВНО ношу маску!!! Пожалуйста. Если не для себя, то для других. Это ведь так легко 🙏“, - обратилась к читателям актриса.

Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски instagram.com/olgakurylenkoofficial

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​