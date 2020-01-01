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Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски

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Голливудская актриса родом из Украины рассказала о жизни после выздоровления от COVID-19.
Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски
Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая две недели назад заявила, что у нее больше нет симптомов коронавируса, рассказала, как изменилась ее жизнь после выздоровления.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она в красной футболке и черной кепке греется на солнце. В описанию к новому селфи Ольга поблагодарила фаном за поддержку, а также рассказала, почему редко появляется в соцсетях.

“Ребята, спасибо за комментарии и пожелания. У меня все хорошо. Я не могу каждый день выставлять посты, так как очень много дел, а с детьми как вы знаете дел ещё больше 😆“, - написала Куриленко.

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Кроме того, артистка призналась, что все еще носит маску и призвала это делать своих подписчиков, чтобы защитить себя и своих близких.

“Пожалуйста, если вы выходите за продуктами одевайте маску на лицо!!! Я до сих пор одеваю маску когда выхожу, хотя я наверное больше не заразить не могу не подхватить, так как уже переболела. Но я ВСЕ РАВНО ношу маску!!! Пожалуйста. Если не для себя, то для других. Это ведь так легко 🙏“, - обратилась к читателям актриса.

Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски
Переболевшая коронавирусом Ольга Куриленко призвала всех носить маски
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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