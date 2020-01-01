Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"МастерШеф. Профессионалы-2": Владимир Ярославский попал на битву черных

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Узнайте, чем удивит новый выпуск кулинарного шоу.
"МастерШеф. Профессионалы-2": Владимир Ярославский попал на битву черных
"МастерШеф. Профессионалы-2": Владимир Ярославский попал на битву черных
пресс-служба

В шоу “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ продолжается испытание на человечность у поваров. Неделю назад они начали писать доносы на собственных коллег, если видят, что те готовят с ошибками. По итогам этого конкурса и всего прошлого выпуска худшие участники попадут на сложнейшую битву черных.

Читай также: Шоколадные конфеты с чесноком: необычный десерт от Аллы Костромичевой

Вместе с участниками в этих же условиях будет работать и судья проекта Владимир Ярославский.

Под коробками-загадками участники найдут один продукт. Это может быть авокадо, топинамбур, куриная печень, яйца, шоколад и яблоко. А у Владимира Ярославского – сладкий картофель батат.

“Хочется поставить себя в эти же условия, что и участников. Испытать свои собственные возможности и увидеть, как работает голова в такой ситуации. Многие думают – и повара в том числе – что ради классного блюда нужно купить огромное количество продуктов. Но на самом деле это не так. По-настоящему впечатляют блюда из одного-единственного ингредиента“, - рассказывает Владимир Ярославский.

Готовое блюдо должно на 80% состоять из монопродукта, остальные же ингредиенты могут быть только дополнительными. Вдохновением для этого конкурса стало легендарное блюдо известного итальянца Массимо Боттура, одного из лучших мировых шеф-поваров. В свое время он придумал “Пять состояний пармезана“ - блюдо, в котором знаменитый итальянский сыр представлен в пяти текстурах: суфле, мусс, жидкий крем, пена и хрустящий чипс.

Блюдо Массимо Боттура
Блюдо Массимо Боттура
пресс-служба

Кто справится с высокой кухней, а кто навсегда покинет шоу “МастерШеф. Профессионалы“, увидим 9 мая в 19:00 на канале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь