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Трехкратный номинант “Grammy” стал саундпродюсером украинского певца

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Итальянский диджей Лука Претолези спродюсировал новый трек Сергея Мироненко.
Трехкратный номинант “Grammy” стал саундпродюсером украинского певца
Трехкратный номинант “Grammy” стал саундпродюсером украинского певца
пресс-служба

Украинский певец Сергей Мироненко порадует своих поклонников качественно новым звучанием любимого трека. Итальянский диджей, основатель европейского техно и хауса Лука Претолези спродюсировал 8D-трек “Талая вода”. В начале апреля артист уже презентовал композицию и клип на неё, в котором сыграли звезда сериала “Физрук” Анастасия Панина и украинский телеведущий, обладатель титулов “Мистер Украина-2014” и “Mister Sea World-2018” Богдан Юсипчук.

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“Талая вода” - это первая песня украинского исполнителя в формате 8D-аудио. Подобная музыка уже набирает сотни тысяч просмотров и прослушиваний в YouTube и Soundcloud. По сути, слушатель находится в центре “акустической сферы”, по краям которой расставлены источники звука. Звук поступает с восьми направлений: слева, справа, спереди, сзади, плюс четыре комбинации. Прослушивая композицию в наушниках, вы слышите объёмный звук, словно на живом концерте, когда колонки расположены у вас над ухом. 

Лука Претолези 3 раза номинировался на премию “Grammy” и работал с такими артистами, как Diplo & Major Lazer, Стив Аоки, Above & Beyond, Бенни Бенасси. Сергей Мироненко - первый украинский артист, с которым работает итальянский саундпродюсер.

Ранее сообщалось, что Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев.

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Теги: Лука Претолези, сергей мироненко, Грэмми
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Источник: Ivona bigmir)net

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