Трехкратный номинант “Grammy” стал саундпродюсером украинского певца

Итальянский диджей Лука Претолези спродюсировал новый трек Сергея Мироненко.

Украинский певец Сергей Мироненко порадует своих поклонников качественно новым звучанием любимого трека. Итальянский диджей, основатель европейского техно и хауса Лука Претолези спродюсировал 8D-трек “Талая вода”. В начале апреля артист уже презентовал композицию и клип на неё, в котором сыграли звезда сериала “Физрук” Анастасия Панина и украинский телеведущий, обладатель титулов “Мистер Украина-2014” и “Mister Sea World-2018” Богдан Юсипчук.

Читай также: “Грэмми 2020“: Все победители музыкальной премии

“Талая вода” - это первая песня украинского исполнителя в формате 8D-аудио. Подобная музыка уже набирает сотни тысяч просмотров и прослушиваний в YouTube и Soundcloud. По сути, слушатель находится в центре “акустической сферы”, по краям которой расставлены источники звука. Звук поступает с восьми направлений: слева, справа, спереди, сзади, плюс четыре комбинации. Прослушивая композицию в наушниках, вы слышите объёмный звук, словно на живом концерте, когда колонки расположены у вас над ухом.

Лука Претолези 3 раза номинировался на премию “Grammy” и работал с такими артистами, как Diplo & Major Lazer, Стив Аоки, Above & Beyond, Бенни Бенасси. Сергей Мироненко - первый украинский артист, с которым работает итальянский саундпродюсер.

Ранее сообщалось, что Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.